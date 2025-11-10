Las 10 escenas más candentes de películas y series que derriten la pantalla

Embed - Claire & Jamie's Beautiful Wedding Night | Outlander

The Twilight Saga: Breaking Dawn—Part 1

Esta escena es una de las más esperadas por los fanáticos de esta saga, ya que representa los años de tensión sexual que Edward y Bella venían acumulando desde que se conocieron. Entre miedos, tensión y mucho deseo contenido, esta escena representa romanticismo y desenfreno puro.

Embed - The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012) - Love Scene | Movieclips

Titanic

La escena entre Jack y Rose dentro del auto sigue siendo una de las más sensuales de la historia del cine. James Cameron supo captar en el vidrio empañado el contraste entre el frío del exterior y el calor que estaban desatando los cuerpos de los personajes protagonista.

Titanic Jack y Rose siguen representando una de las parejas más icónicas del cine.

Y tu mamá también

La película mexicana de Alfonso Cuarón cuenta con una de las escenas de trío más icónicas del cine en español. La tensión sexual entre los personajes de Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú, junto con la canción "Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís refleja exploración, deseo y autodescubrimiento.

Embed - Y Tu Mamá También Dance Scene

True Detective

El episodio 2 de la primera temporada de "True Detective" cuenta con una de las mejores escenas subidas de tono de la historia. En la misma se puede ver a la actriz Alexandra Daddario realizando un topless que todavía sigue generando controversia en Hollywood.

Embed - true detective season 1 Alexandra daddario

Sinners

Este año se estrenó esta película que cuenta con una escena donde Hailee Steinfeld y Michael B. Jordan desatan su pasión en un clóset durante una fiesta. Ella lo seduce para convertirlo en vampiro mientras la tensión escala al máximo.

Rojo, blanco y sangre azul

Esta película se estrenó en la plataforma de streaming de Prime Video y causó furor en las redes sociales con sus escenas subidas de tono entre Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine.

Embed - Rojo, blanco y sangre azul - Tráiler Oficial | Prime

Mississippi Masala

En 1992 los actores Denzel Washington y Sarita Choudhury quemaron la pantalla en la escena donde ambos desatan su amor en un motel donde mezclaron caricias y una química arrolladora que todavía sigue causando emociones.

50 sombras de Grey

Si bien esta saga basada en los libros homónimos de E.L. James tienen muchas escenas subidas de tono, los fanáticos coinciden en que una de las más importantes es la primera vez que Anastasia ingresa al "cuarto de juegos" con Christian. Es la primera vez que se ve la mezcla de poder, curiosidad y tensión sexual entre ellos. Esta escena incluye una gran carga psicológica para Anastasia y además hay muchos elementos como esposas, vendas, etc.

50 sombras de Grey Anastasia en el cuarto rojo por primera vez.

The Handmaiden

Una de las escenas más subidas de tono en la historia del cine es la de la película "The Handmaiden" del director Park Chan-wook. Se trata de un thriller erótico ambientado en la Corea de los años 30. Dos mujeres desafían las normas sociales y entregan una escena explícita y apasionada que se volvió un referente. El deseo femenino es clave en esta película y hay muchas personas que no se animan a verla aún.