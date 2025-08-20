Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película con escenas de alta tensión y de las más vistas en todo el mundo

Esta película, ideal para los usuarios que buscan entretenerse frente a la pantalla con buenas historias, arrasa entre todas las series y películas de Netflix

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Nour Al Ghandour interpreta a Noor en la película de Netflix.

De todos los géneros más buscados por los suscriptores de Netflix en la plataforma, están los contenidos de comedia y romance. En ese contexto, la película Luna sin miel es la opción perfecta para pasar un agradable momento frente a la pantalla.

Esta película kuwaití de 2024 es perfecta para los usuarios que buscan dejar de lado los problemas cotidianos y entretenerse con una entrega para ir a carcajadas una historia de amor verdadero.

Los protagonistas de la película, Nour Al Ghandour y Mahmoud Boushahri, con una química lograda indescriptible, permitió que la opción líder en reproducciones del streaming, se transformará en un éxito mundial.

Luna sin miel, una cita perfecta para disfrutar cuando uno tiene ganas de ver algo diferente en Netflix, está dirigida por Elie Semana y escrita por Eiad Saleh.

Vale la pena adentrarse en esta trama de risas y amor, que cuenta con el respaldo de la crítica y es muy recomendada por los usuarios.

Esta comedia romántica de 1 hora y 40 minutos de duración, está disponible en la plataforma de Netflix desde fines de abril de 2024.

netflix-luna-sin-miel-pelicula
La actriz Nour Al Ghandour se roba todas las miradas en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Luna sin miel

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Noor (Moura Al Ghandour) y Hamad (Mahmoud Boushahri), quiénes se terminan casando de manera apresurada y se embarcan hacia una romántica luna de miel. Pero allí se dan cuenta de que no tienen mucho en común y son totalmente diferentes. Pero muchas veces se dice que los polos opuestos se atraen...

netflix-pelicula-luna-sin-miel
Esta comedia romántica es una de las mejores películas de Netflix.

Reparto de Luna sin miel, película de Netflix

  • Nour Al Ghandour (Noor)
  • Mahmoud Boushahri (Hamad)
  • Axe Al Faraj (Amal)
  • Mahdi Barwiz (Wael)

Tráiler de Luna sin miel, película de Netflix

Embed - Luna sin miel 2024 Tráiler Español

Dónde ver la película Luna sin miel, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Luna sin miel se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Honeymoonish se puede ver en Netflix.
  • España: la película Luna sin miel se puede ver en Netflix.

