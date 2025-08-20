Netflix: una película con escenas de alta tensión y de las más vistas en todo el mundo

Luna sin miel, una cita perfecta para disfrutar cuando uno tiene ganas de ver algo diferente en Netflix, está dirigida por Elie Semana y escrita por Eiad Saleh.

Vale la pena adentrarse en esta trama de risas y amor, que cuenta con el respaldo de la crítica y es muy recomendada por los usuarios.

Esta comedia romántica de 1 hora y 40 minutos de duración, está disponible en la plataforma de Netflix desde fines de abril de 2024.

netflix-luna-sin-miel-pelicula La actriz Nour Al Ghandour se roba todas las miradas en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Luna sin miel

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Noor (Moura Al Ghandour) y Hamad (Mahmoud Boushahri), quiénes se terminan casando de manera apresurada y se embarcan hacia una romántica luna de miel. Pero allí se dan cuenta de que no tienen mucho en común y son totalmente diferentes. Pero muchas veces se dice que los polos opuestos se atraen...

netflix-pelicula-luna-sin-miel Esta comedia romántica es una de las mejores películas de Netflix.

Reparto de Luna sin miel, película de Netflix

Nour Al Ghandour (Noor)

Mahmoud Boushahri (Hamad)

Axe Al Faraj (Amal)

Mahdi Barwiz (Wael)

Tráiler de Luna sin miel, película de Netflix

Embed - Luna sin miel 2024 Tráiler Español

Dónde ver la película Luna sin miel, según la zona geográfica