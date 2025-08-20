Netflix: una película con escenas de alta tensión y de las más vistas en todo el mundo

Luna sin miel, una cita perfecta para disfrutar cuando uno tiene ganas de ver algo diferente en Netflix, está dirigida por Elie Semana y escrita por Eiad Saleh.
Vale la pena adentrarse en esta trama de risas y amor, que cuenta con el respaldo de la crítica y es muy recomendada por los usuarios.
Esta comedia romántica de 1 hora y 40 minutos de duración, está disponible en la plataforma de Netflix desde fines de abril de 2024.
netflix-luna-sin-miel-pelicula
La actriz Nour Al Ghandour se roba todas las miradas en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Luna sin miel
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Noor (Moura Al Ghandour) y Hamad (Mahmoud Boushahri), quiénes se terminan casando de manera apresurada y se embarcan hacia una romántica luna de miel. Pero allí se dan cuenta de que no tienen mucho en común y son totalmente diferentes. Pero muchas veces se dice que los polos opuestos se atraen...
netflix-pelicula-luna-sin-miel
Esta comedia romántica es una de las mejores películas de Netflix.
Reparto de Luna sin miel, película de Netflix
- Nour Al Ghandour (Noor)
- Mahmoud Boushahri (Hamad)
- Axe Al Faraj (Amal)
- Mahdi Barwiz (Wael)
Tráiler de Luna sin miel, película de Netflix
Embed - Luna sin miel 2024 Tráiler Español
Dónde ver la película Luna sin miel, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Luna sin miel se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Honeymoonish se puede ver en Netflix.
- España: la película Luna sin miel se puede ver en Netflix.