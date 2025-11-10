Daniel Vila tras la consagración de la Lepra: "Vamos a estar el 19 de noviembre celebrando en el Gargantini"

"Fiesta, celebración, alegría, campeones, hay una serie de palabras que tenemos que utilizar esta noche para alentar al equipo y para celebrar un día inolvidable como fue el miércoles pasado, el 5 de noviembre, cuando tuvimos la suerte de salir campeones de la Copa Argentina", arrancó diciendo el titular de la Lepra este lunes antes del partido que su equipo afrontó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por el Torneo Clausura.

daniel-vila

Luego fue consultado con relación a qué siente, ya que el elenco azul entró en la historia grande del fútbol mendocino al ganar por primera vez ese trofeo. "Sí obviamente que es una sensación maravillosa, hermosa, la verdad que todavía no caigo, todavía como que cuesta digerirlo, han sido tantas cosas lindas en tan poco tiempo en un Independiente que está acostumbrado a sufrir, que todo le cueste, de hecho el miércoles el partido nos costó muchísimo, pero fue un equipo con una garra, con unas ganas, con un tesón que se llevó el campeonato", especificó el máximo dirigente de la Lepra.