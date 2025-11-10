Daniel Vila tras la consagración de la Lepra: "Vamos a estar el 19 de noviembre celebrando en el Gargantini"

Se vienen los merecidos festejos del Azul del Parque. El presidente deIndependiente Rivadavia, Daniel Vila, le confirmó a Diario UNO que el miércoles 19 de noviembre será la celebración por la obtención de la Copa Argentina en el estadio Bautista Gargantini.
"Fiesta, celebración, alegría, campeones, hay una serie de palabras que tenemos que utilizar esta noche para alentar al equipo y para celebrar un día inolvidable como fue el miércoles pasado, el 5 de noviembre, cuando tuvimos la suerte de salir campeones de la Copa Argentina", arrancó diciendo el titular de la Lepra este lunes antes del partido que su equipo afrontó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por el Torneo Clausura.
Luego fue consultado con relación a qué siente, ya que el elenco azul entró en la historia grande del fútbol mendocino al ganar por primera vez ese trofeo. "Sí obviamente que es una sensación maravillosa, hermosa, la verdad que todavía no caigo, todavía como que cuesta digerirlo, han sido tantas cosas lindas en tan poco tiempo en un Independiente que está acostumbrado a sufrir, que todo le cueste, de hecho el miércoles el partido nos costó muchísimo, pero fue un equipo con una garra, con unas ganas, con un tesón que se llevó el campeonato", especificó el máximo dirigente de la Lepra.
Posteriormente elogió al DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti y al colombiano Sebastián Villa al decir: "Se armó un equipo muy solidario, en esto no sólo ha tenido incidencia el plantel, sino que también han tenido una importante incidencia el cuerpo técnico y el capitán, creo que Berti y Sebastián Villa han sido fundamentales en el armado del grupo, que es tan importante cuando uno busca solidaridad, esfuerzo compartido y objetivos comunes".
Daniel Vila habló del gran festejo de Independiente Rivadavia
"Vamos a estar la semana que viene, el miércoles 19, en este estadio celebrando el campeonato, estamos armando el festejo así que si Dios quiere mañana lo vamos a anunciar para todos los socios de Independiente que puedan estar con los jugadores, que puedan sacarse fotos con la copa, con nuestro querido duende", cerró.