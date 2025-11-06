Independiente Rivadavia inscribió su nombre en el historial de la Copa Argentina

Luego se dio la gran maldición de Rosario Central, que perdió tres finales consecutivas. En 2014 cayó en penales 5-4 frente a Huracán tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, en 2015 fue superado 2-0 por un Boca que se vio muy beneficiado por el árbitro Diego Ceballos, mientras que en 2016 River le ganó 4-3 en una de las mejores finales de esta competición.

patronato 1.jpg

En el 2017 River consiguió su segundo título consecutivo en la Copa Argentina, al vencer en la final 2-1 a Atlético Tucumán.

La maldición de Rosario Central en las finales de la Copa Argentina terminó en 2018, cuando le ganó el partido decisivo a Gimnasia La Plata por 4-1 en los tiros desde los 12 pasos, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Central-Córdoba-campeón-Copa-Argentina.jpg

En el 2019 se dio el último título de River, que goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la final, mientras que dos años después, en el 2021 (en 2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19), Boca levantó el trofeo tras vencer en los penales a Talleres de Córdoba.

Finalmente, en el 2022 Patronato dio la gran sorpresa al quedarse con el título y eliminando a Boca y a River en el camino, para que en 2023 se alzara con el trofeo Estudiantes de La Plata y en 2024 lo hiciera Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los equipos del interior que llegaron más lejos en la Copa Argentina

Campeones: Rosario Central (2018), Patronato (2022), Central Córdoba (2024) e Independiente Rivadavia (2025).

Finalistas: Rosario Central (2014, 15 y 16); Atlético Tucumán (2017), Central Córdoba (2019) y Talleres (2021 y 22).

Todos los campeones de la Copa Argentina