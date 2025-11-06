Daniel Vila, feliz con la consagración de Independiente Rivadavia: "Le pedí ayuda a mi viejo"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cumplió un sueño al conseguir la Copa Argentina, el primer título oficial de Primera División para el fútbol de Mendoza.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cumplió un sueño al conseguir la Copa Argentina, el primer título oficial de Primera División para el fútbol de Mendoza.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cumplió un sueño al conseguir la Copa Argentina, el primer título oficial de Primera División para el fútbol de Mendoza.
"Tenía mucha fe en los muchachos, sabía que iban a dejar hasta la última gota de sudor. La noche nos juntamos a conversar y les dije, muchachos, la final no se juega, la final se gana. Y hoy salieron a hacer eso, a ganar la final", indicó en el césped del estadio de Instituto y una vez terminada una final para el infarto.
"Le pedí ayuda a mi viejo, que me diera una mano. La verdad que se portó muy bien", reveló el dirigente al contar como vivió las instancias decisivas del encuentro cumbre ante Argentinos Juniors.
Ya pensando en nuevos desafíos que se vienen para el club del Parque, Vila asumió: "El fútbol no termina nunca. El fútbol siempre te ofrece nuevos desafíos. Siempre hay nuevos títulos, logros por conquistar. Y eso es lo que tiene de maravilloso. No te podés aburrir, siempre te propone nuevos desafíos. Y este desafío de llevar la primera copa del fútbol profesional a Mendoza, y que sea Independiente quien la toque llevarla, es algo maravilloso".
Sonriente y satisfecho, Daniel Vila destacó la unión entre "dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, y una cosa fundamental que fueron los socios y los hinchas. Independiente logró una gran cantidad de socios que lo ayudaron a llegar a este lugar, tuvo un comportamiento ejemplar a lo largo de todos los campeonatos, y eso es admirable. Porque la verdad es que la hinchada estuvo en las buenas, estuvo en las regulares, estuvo en las malas, y siempre, como te digo, con un comportamiento extraordinario. Así que les quiero agradecer muy especialmente".
Por último, con un dejo de emoción reconoció al DT Alfredo Berti: "Alfredo ha quedado escrito a fuego en las paredes del club. Va a ser imborrable, va a ser muy difícil superarlo. Es un hombre extraordinario por su edad, por su coraje. Entró al estadio, lo primero que dijo cuando le pusieron la cámara de televisión, y eso se transmite, se transmite a los jugadores, se transmite a los hinchas".