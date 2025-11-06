Daniel Vila, feliz con la consagración de Independiente Rivadavia: "Le pedí ayuda a mi viejo"

Ya pensando en nuevos desafíos que se vienen para el club del Parque, Vila asumió: "El fútbol no termina nunca. El fútbol siempre te ofrece nuevos desafíos. Siempre hay nuevos títulos, logros por conquistar. Y eso es lo que tiene de maravilloso. No te podés aburrir, siempre te propone nuevos desafíos. Y este desafío de llevar la primera copa del fútbol profesional a Mendoza, y que sea Independiente quien la toque llevarla, es algo maravilloso".

Sonriente y satisfecho, Daniel Vila destacó la unión entre "dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, y una cosa fundamental que fueron los socios y los hinchas. Independiente logró una gran cantidad de socios que lo ayudaron a llegar a este lugar, tuvo un comportamiento ejemplar a lo largo de todos los campeonatos, y eso es admirable. Porque la verdad es que la hinchada estuvo en las buenas, estuvo en las regulares, estuvo en las malas, y siempre, como te digo, con un comportamiento extraordinario. Así que les quiero agradecer muy especialmente".

Por último, con un dejo de emoción reconoció al DT Alfredo Berti: "Alfredo ha quedado escrito a fuego en las paredes del club. Va a ser imborrable, va a ser muy difícil superarlo. Es un hombre extraordinario por su edad, por su coraje. Entró al estadio, lo primero que dijo cuando le pusieron la cámara de televisión, y eso se transmite, se transmite a los jugadores, se transmite a los hinchas".