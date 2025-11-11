Banco Provincia lanzó importantes promociones para el verano en Mar del Plata

Banco-Provincia-verano-Mar-del-Plata-Cuenta-DNI El Banco Provincia lanzó importantes beneficios y una línea de créditos para respaldar la temporada de verano 2025 en Mar del Plata.

Beneficios y línea de créditos del Banco Provincia para la temporada de verano 2025

El Banco Provincia lanzó un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026 en Mar del Plata para los meses de diciembre, enero y febrero. Esta iniciativa incluye promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con la billetera virtual Cuenta DNI. Además, habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

De cara a la temporada de verano 2026, la nueva línea de préstamos personales del Banco Provincia está destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos en Mar del Plata.

"Tu préstamo acá: Especial Verano" es un crédito de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco Provincia.

También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa "Mesumo Navidad" permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Banco Provincia: todas las promociones para el verano 2026 en Mar del Plata

Tarjetas del Banco Provincia

Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Billetera virtual Cuenta DNI

Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

"Programa Mesumo Navidad"