Banco Provincia lanzó importantes promociones para el verano en Mar del Plata

El Banco Provincia lanzó una serie de beneficios y financiamiento para fortalecer el consumo y la actividad turística en la temporada de verano 2026 en Mar del Plata, las promociones incluyen cuotas sin interés con tarjetas y préstamos personales para los clientes y los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Beneficios y línea de créditos del Banco Provincia para la temporada de verano 2025
El Banco Provincia lanzó un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026 en Mar del Plata para los meses de diciembre, enero y febrero. Esta iniciativa incluye promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con la billetera virtual Cuenta DNI. Además, habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.
De cara a la temporada de verano 2026, la nueva línea de préstamos personales del Banco Provincia está destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos en Mar del Plata.
"Tu préstamo acá: Especial Verano" es un crédito de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco Provincia.
También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa "Mesumo Navidad" permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.
Banco Provincia: todas las promociones para el verano 2026 en Mar del Plata
Tarjetas del Banco Provincia
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).
Billetera virtual Cuenta DNI
- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.
"Programa Mesumo Navidad"
- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.