Banco Provincia: descuentos todos los días en supermercados con Cuenta DNI

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Importantes descuentos todos los días en supermercados con Cuenta DNI del Banco Provincia

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes cadenas de supermercados.

La billetera digital gratuita de Banco Provincia no solo facilita pagos y transferencias, sino que también ofrece beneficios concretos en rubros esenciales como las compras en los supermercados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-descuentos-en-supermercados Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece beneficios y descuentos en varios supermercados durante el mes de noviembre de 2025.

En noviembre, de lunes a domingos, hay desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo. Estos son los descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI en estos supermercados y los siguientes días:

Lunes en Día: 20% de descuento con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Martes con Nini Mayorista: 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Martes y domingos en Vital: 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por persona.

Miércoles en Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

Miércoles, sábados y domingos en Toledo: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Jueves, viernes y sábados en Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Martes y miércoles en Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.

Las cadenas de Supermercados del interior bonaerense que participan son: