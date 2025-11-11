Inicio Fútbol árbitro
"Que este idiota hable ahora": el polémico árbitro que fulminó a Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi fue duramente criticado por un polémico árbitro del fútbol argentino. "Se tiene que quedar callado", dijo entre otras cosas

Por UNO
Ricardo Caruso Lombardi, en guerra con el arbitraje.

El árbitro mendocino Fernando Espinoza, señalado por muchos como uno de los más polémicos del fútbol argentino, criticó duramente a Ricardo Caruso Lombardi luego de lo que fue su participación en el duelo entre Deportivo Riestra e Independiente, juego en el que El Rojo se impuso con un agónico 1 a 0.

Ricardo Caruso Lombardi se ha convertido en un personaje respaldado por los hinchas del fútbol argentino, ya que, fecha tras fecha, analiza los distintos arbitrajes y hasta se anima a realizar pronósticos y advertencias. Lamentablemente, en muchas de ellas acierta.

Caruso-Lombardi.jpg
Caruso Lombardi, una voz referente en las cr&iacute;ticas contra el arbitraje.

La crítica de Fernando Espinoza a Ricardo Lombardi

En diálogo con TyC Sports, el árbitro mendocino comenzó defendiendo a sus colegas. "Que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. De este partido dijeron tantas cosas, y así terminó", refiriéndose a la victoria de Independiente sobre El Malevo, señalado como uno de los clubes beneficiados.

Fernando-Espinoza.jpg
Fernando Espinoza apunt&oacute; duramente contra Caruso Lombardi.&nbsp;

"El idiota ese que habla, que hace camaritas, que se pone con el teléfono, y que quiere ensuciar el fútbol argentino... que hable ahora", soltó Espinoza. Lo peor de todo fue que le puso nombre y apellido: "Ricardo Caruso Lombardi".

"Que hable de Espinoza, que hable del arbitraje, que hable del fútbol argentino. Ese tipo está afuera, se tiene que quedar callado. Los que estamos adentro, lo hacemos de la mejor manera", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1988074936653480228?t=6dHNH0Oor-tAitHhE9ozKw&s=08&partner=&hide_thread=false

Casualmente, horas antes del partido de Banfield, el propio Caruso Lombardi había usado sus redes sociales para anticipar que habría perjuicios, lo que sin duda exacerbó la respuesta de Espinoza.

La respuesta de Caruso Lombardi

Horas después de las declaraciones del árbitro, Caruso Lombardi no se quedó callado y se pronunció al respecto: "Espinoza habló muy mal de mí y tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino) y él se dedica a esas cosas. Yo tengo códigos, soy hombre y digo las cosas como corresponden", declaró, entre otras acusaciones.

