"Que este idiota hable ahora": el polémico árbitro que fulminó a Ricardo Caruso Lombardi

"El idiota ese que habla, que hace camaritas, que se pone con el teléfono, y que quiere ensuciar el fútbol argentino... que hable ahora", soltó Espinoza. Lo peor de todo fue que le puso nombre y apellido: "Ricardo Caruso Lombardi".

"Que hable de Espinoza, que hable del arbitraje, que hable del fútbol argentino. Ese tipo está afuera, se tiene que quedar callado. Los que estamos adentro, lo hacemos de la mejor manera", cerró.

EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA

Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



Casualmente, horas antes del partido de Banfield, el propio Caruso Lombardi había usado sus redes sociales para anticipar que habría perjuicios, lo que sin duda exacerbó la respuesta de Espinoza.

La respuesta de Caruso Lombardi

Horas después de las declaraciones del árbitro, Caruso Lombardi no se quedó callado y se pronunció al respecto: "Espinoza habló muy mal de mí y tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino) y él se dedica a esas cosas. Yo tengo códigos, soy hombre y digo las cosas como corresponden", declaró, entre otras acusaciones.