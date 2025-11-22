El nombre es precioso, pero nadie lo elige para una bebé desde 1982

Así y todo, hay padres que les ponen nombres raros, disonantes, o estrambóticos, que más tarde serán una carga para ellos, porque deberán dar explicaciones constantemente acerca de su origen.

Sin embargo, existe un nombre que es precioso y nadie usa en Argentina desde 1982: Tuma. Es más, solamente fue usado dos veces en Argentina según el Registro Nacional de las Personas (Renaper), Tuma se usó las dos veces en 1982, por lo que hace más de 40 años que nadie lo elige.

Qué significa el nombre Tuma

Tuma es un nombre poco usual que aparece en varias culturas, por lo que tiene más de un posible origen:

Origen árabe-semita: es el más aceptado. En muchos países de tradición árabe o siriolibanesa, Tuma es la forma local de Tomás. Proviene del arameo Ta’oma, que significa “gemelo”.

Origen eslavo: en lenguas eslavas (como croata o serbio), Tuma es una variante o diminutivo también asociado a Tomás o a apellidos derivados del mismo nombre.

El significado principal de Tuma, heredado del arameo, es: “Gemelo”, o también “El dobl-el emparejado”. Es exactamente el mismo significado que Tomás, pero en su versión oriental o dialectal.