Qué dijo Nahuel Losada tras ser héroe del Lanús campeón de la Copa Sudamericana: atajó tres penales

Nahuel Losada no solamente tapó una pelota clave en el segundo tiempo del alargue, al estilo Dibu Martínez en el Mundial, sino que atajó tres de los seis penales que le patearon para que Lanús se corone como el campeón de la Copa Sudamericana.
Tras el partido, y antes de la premiación en tierras paraguayas, el arquero del Granate enfrentó los micrófonos de ESPN y expresó sus emociones.
"Es una emoción, como te dije, muy grande. Estoy feliz. Me costó mucho, remé mucho para estar en este momento. A veces te ponés a pensar en los momentos que nadie daba dos mangos. Mirá la vida, el trabajo, dónde me puso. Estoy inmensamente feliz".
"Esto tiene que ser acompañado de un equipo, una estructura y hoy Lanús me la dio. Es un premio doble para mí. El esfuerzo paga. El mensaje es que la sigan remando, que el fútbol paga. Hoy estoy totalmente feliz y lleno de emoción".
"Las oportunidades no se me daban. Buscaba jugar. Hay algunos que se la jugaron por mí, y, bueno, hoy le estoy pagando gracias a esa gente que me dio esa posibilidad, ese granito de arena en su momento. Este campeonato es un poco para ellos, que me formaron como arquero. La verdad que hoy me voy reconfortado de todo mi trabajo".