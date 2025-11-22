Qué dijo Nahuel Losada tras ser héroe del Lanús campeón de la Copa Sudamericana: atajó tres penales

"Esto tiene que ser acompañado de un equipo, una estructura y hoy Lanús me la dio. Es un premio doble para mí. El esfuerzo paga. El mensaje es que la sigan remando, que el fútbol paga. Hoy estoy totalmente feliz y lleno de emoción".

¡EL HÉROE DEL GRANATE! Las declaraciones de Nahuel Losada tras la consagración de Lanús en la Sudamericana.



"Las oportunidades no se me daban. Buscaba jugar. Hay algunos que se la jugaron por mí, y, bueno, hoy le estoy pagando gracias a esa gente que me dio esa posibilidad, ese granito de arena en su momento. Este campeonato es un poco para ellos, que me formaron como arquero. La verdad que hoy me voy reconfortado de todo mi trabajo".