La Copa Argentina eligió al equipo ideal y hay siete representantes de Independiente Rivadavia

La Copa Argentina llegó a su fin y luego de la coronación de la Lepra mendocina ahora publicaron cuáles fueron sus figuras; conocelas a continuación
La edición de la Copa Argentina nos regaló una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos donde Independiente Rivadavia se quedó con el partido desde la definición del punto de penal y consiguió la estrella de Primera División.
La Lepra fue la gran artífice del torneo y, cuando la organización eligió a las grandes figuras y al equipo ideal, no dudó en incluir a seis representantes del conjunto mendocino.
Todos los años se elige al equipo ideal de la Copa Argentina que está compuesto, justamente, por los once jugadores titulares, pero también hay otros 12 que son elegidos como suplentes. Además seleccionaron a un técnico que fue protagonista del certamen.
De esta manera Sheyko Studer, Tomás Bottari, Matías Fernández y Sebastián Villa fueron elegidos para ser parte de los once titulares del equipo titular de la Copa Argentina; por su lado, entre los suplentes está Ezequiel Centurión e Iván Villalba.
Independiente Rivadavia fue el equipo que más representantes aportó al equipo ideal con siete ya que además de ser seleccionados seis jugadores también eligieron a Alfredo Berti como entrenador.
El once inicial está compuesto por Franco Armani en el arco, una línea defensiva compuesta por tres jugadores: Gabriel Compagnucci (Belgrano), Sheyko Studer (Independiente Rivadavia) y Erik Godoy (Argentinos Juniors).
En el mediocampo fueron elegidos Lucas Zelarayán (Belgrano), Tomás Bottari (Independiente Rivadavia), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia).
En la delantera están Facundo Marín (Central Córdoba), Tomás Molina (Argentinos Juniors) y Sebastian Villa (Independiente Rivadavia).
Luego está la lista de doce jugadores seleccionados como suplentes: