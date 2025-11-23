Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Mendoza en el mapa

La Copa Argentina eligió al equipo ideal y hay siete representantes de Independiente Rivadavia

La Copa Argentina llegó a su fin y luego de la coronación de la Lepra mendocina ahora publicaron cuáles fueron sus figuras; conocelas a continuación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sebastián Villa fue elegido como uno de los mejores jugadores de la Copa Argentina.

La edición de la Copa Argentina nos regaló una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos donde Independiente Rivadavia se quedó con el partido desde la definición del punto de penal y consiguió la estrella de Primera División.

La Lepra fue la gran artífice del torneo y, cuando la organización eligió a las grandes figuras y al equipo ideal, no dudó en incluir a seis representantes del conjunto mendocino.

alfredo-berti-sebastian-villa-independiente-rivadavia
Alfredo Berti y Sebastián Villa fueron elegidos entre los mejores de la Copa Argentina.

La Copa Argentina eligió al equipo ideal y hay seis jugadores de Independiente Rivadavia

Todos los años se elige al equipo ideal de la Copa Argentina que está compuesto, justamente, por los once jugadores titulares, pero también hay otros 12 que son elegidos como suplentes. Además seleccionaron a un técnico que fue protagonista del certamen.

De esta manera Sheyko Studer, Tomás Bottari, Matías Fernández y Sebastián Villa fueron elegidos para ser parte de los once titulares del equipo titular de la Copa Argentina; por su lado, entre los suplentes está Ezequiel Centurión e Iván Villalba.

Independiente Rivadavia fue el equipo que más representantes aportó al equipo ideal con siete ya que además de ser seleccionados seis jugadores también eligieron a Alfredo Berti como entrenador.

El equipo ideal de la Copa Argentina

El once inicial está compuesto por Franco Armani en el arco, una línea defensiva compuesta por tres jugadores: Gabriel Compagnucci (Belgrano), Sheyko Studer (Independiente Rivadavia) y Erik Godoy (Argentinos Juniors).

En el mediocampo fueron elegidos Lucas Zelarayán (Belgrano), Tomás Bottari (Independiente Rivadavia), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia).

En la delantera están Facundo Marín (Central Córdoba), Tomás Molina (Argentinos Juniors) y Sebastian Villa (Independiente Rivadavia).

Equipo ideal
Los mejores jugadores de la Copa Argentina.

Luego está la lista de doce jugadores seleccionados como suplentes:

    1. Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia).
    2. Jorge Carranza (Aldosivi).
    3. Facundo Mura (Racing Club).
    4. Iván Villalba (Independiente Rivadavia).
    5. Gonzalo Montiel (River Plate)
    6. Federico Fattori (Argentinos Juniors).
    7. Marcelino Moreno (Lanús).
    8. Maximiliano Salas (River Plate).
    9. Dylan Aquino (Lanús).
    10. Franco Jara (Belgrano).
    11. Jonathan Herrera (Deportivo Riestra).
    12. Carlos Gonzáles (Newell's Old Boys).

Cuántos jugadores aportó cada equipo en el equipo ideal de Copa Argentina

  • 6 jugadores y el DT: Independiente Rivadavia.
  • 4 jugadores: Argentinos Juniors.
  • 3 jugadores: Belgrano y River Plate.
  • 2: Lanús.
  • Con 1 jugador: Central Córdoba, Racing Club, Aldosivi, Newell's Old Boys y Deportivo Riestra.

