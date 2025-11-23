La Copa Argentina eligió al equipo ideal y hay siete representantes de Independiente Rivadavia

De esta manera Sheyko Studer, Tomás Bottari, Matías Fernández y Sebastián Villa fueron elegidos para ser parte de los once titulares del equipo titular de la Copa Argentina; por su lado, entre los suplentes está Ezequiel Centurión e Iván Villalba.

Independiente Rivadavia fue el equipo que más representantes aportó al equipo ideal con siete ya que además de ser seleccionados seis jugadores también eligieron a Alfredo Berti como entrenador.

El equipo ideal de la Copa Argentina

El once inicial está compuesto por Franco Armani en el arco, una línea defensiva compuesta por tres jugadores: Gabriel Compagnucci (Belgrano), Sheyko Studer (Independiente Rivadavia) y Erik Godoy (Argentinos Juniors).

En el mediocampo fueron elegidos Lucas Zelarayán (Belgrano), Tomás Bottari (Independiente Rivadavia), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia).

En la delantera están Facundo Marín (Central Córdoba), Tomás Molina (Argentinos Juniors) y Sebastian Villa (Independiente Rivadavia).

Equipo ideal Los mejores jugadores de la Copa Argentina.

Luego está la lista de doce jugadores seleccionados como suplentes:

Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia). Jorge Carranza (Aldosivi). Facundo Mura (Racing Club). Iván Villalba (Independiente Rivadavia). Gonzalo Montiel (River Plate) Federico Fattori (Argentinos Juniors). Marcelino Moreno (Lanús). Maximiliano Salas (River Plate). Dylan Aquino (Lanús). Franco Jara (Belgrano). Jonathan Herrera (Deportivo Riestra). Carlos Gonzáles (Newell's Old Boys).

Cuántos jugadores aportó cada equipo en el equipo ideal de Copa Argentina