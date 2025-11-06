Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia en lo más alto del fútbol argentino: la cámara de El Siete en los festejos del campeón

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y la cámara de El Siete estuvo en el césped del estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

Por UNO
La Lepra festejó en Córdoba.

La Lepra festejó en Córdoba.

Embed - Día HISTÓRICO para Mendoza: ¡la Lepra es CAMPEONA de la Copa Argentina!

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer por penales a Argentinos Juniors, y la cámara de El Siete estuvo en el césped del estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

Las Lepra consiguió un hito que quedará para siempre en las vitrinas de la institución y en la historia grande del fútbol de Mendoza, poniéndole el broche de oro a una gran campaña en la que pasó por San Luis, Rosario y llegó la Docta, la tierra prometida en la que los Caudillos han festejado sus más grandes logros.

La Lepra celebró a lo grande tras una final dramática, alzó la Copa Argentina y como no podía ser de otra manera El Siete estuvo en la intimidad de los festejos.

Reviví los festejos de la Lepra a través de El Siete

Embed - Independiente Rivadavia CAMPEÓN: fiesta histórica y un desborde de alegría mendocina en Córdoba

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas