Independiente Rivadavia en lo más alto del fútbol argentino: la cámara de El Siete en los festejos del campeón

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer por penales a Argentinos Juniors, y la cámara de El Siete estuvo en el césped del estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
Las Lepra consiguió un hito que quedará para siempre en las vitrinas de la institución y en la historia grande del fútbol de Mendoza, poniéndole el broche de oro a una gran campaña en la que pasó por San Luis, Rosario y llegó la Docta, la tierra prometida en la que los Caudillos han festejado sus más grandes logros.
La Lepra celebró a lo grande tras una final dramática, alzó la Copa Argentina y como no podía ser de otra manera El Siete estuvo en la intimidad de los festejos.