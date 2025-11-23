El Real Madrid tiene la costumbre en cada Asamblea General Ordinaria de dedicarle un video a las personalidades del mundo del deporte que fallece en el último año - entre ellas tres argentinos -, pero en esta oportunidad cometieron un error garrafal por lo que tuvieron que salir a pedir disculpas rápidamente.
La confusión surgió por una cuestión de nombres ya que quisieron mencionar a Diogo Jota y a su hermano, André Silva, sin embargo la foto mostrada no fue la esperada.
El grosero error del Real Madrid al homenajear a Diogo Jota y a su hermano
Mientras que el objetivo era mostrar a Diogo Jota y a su hermano André Silva, quienes perdieron la vida en un accidente de autos en julio, los encargados de realizar el video con el homenaje tuvieron un problema que sorprendió a todos.
Cuando debía proyectarse la fotografía de André Silva, una de las piezas clave del FC Penafiel y que tenía 25 años, en la pantalla salió la imagen de otro André Silva, delantero de portugués que no tiene relación de parentesco con los jugadores fallecidos.
El presidente Florentino Pérez luego de ver el video y frente a los socios del Real Madrid pidió disculpas de manera verbal antes de comenzar a responder las preguntas de los abonados y minutos después el club decidió solicitar disculpas en las redes sociales.
De esta manera catalogó lo sucedido como un "error humano" y se lo atribuyó a los encargados de realizar el video.
El pedido de disculpas del Real Madrid
En la cuenta oficial de la red social X el conjunto blanco escribió: "El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido".
El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido.