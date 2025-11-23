El grosero error del Real Madrid al homenajear a Diogo Jota y a su hermano

André Silva André Silva, el hermano de Diogo Jota con el cual el Real Madrid cometió el error.

Cuando debía proyectarse la fotografía de André Silva, una de las piezas clave del FC Penafiel y que tenía 25 años, en la pantalla salió la imagen de otro André Silva, delantero de portugués que no tiene relación de parentesco con los jugadores fallecidos.

André Silva - El Elche El Real Madrid mostró la imagen de André Silva, jugador de El Elche.

El presidente Florentino Pérez luego de ver el video y frente a los socios del Real Madrid pidió disculpas de manera verbal antes de comenzar a responder las preguntas de los abonados y minutos después el club decidió solicitar disculpas en las redes sociales.

De esta manera catalogó lo sucedido como un "error humano" y se lo atribuyó a los encargados de realizar el video.

El pedido de disculpas del Real Madrid

En la cuenta oficial de la red social X el conjunto blanco escribió: "El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido".

Entre los argentinos homenajeados surgieron tres ex jugadores argentinos: el Papa Francisco, Hugo Orlando Gatti y Miguel Ángel Russo.