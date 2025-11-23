Los Pumas estuvieron al borde del triunfo ante Inglaterra y cerraron un 2025 muy positivo

En un abrir y cerrar de ojos Los Pumas estaban 10 a 0 abajo en el marcador y aunque reaccionaron de buena manera no pudieron concretar un par de chances claras de try. Para colmo, un penal de Santiago Carreras (remplazó transitoriamente a Tomás Albornoz) se estrelló en el palo.

La efectividad que no tuvo el equipo argentino contrastó con la del equipo inglés que marcó un nuevo try a través de Immanuel Feyi-Waboso y con la conversión de Ford estableció una diferencia de 17 a 0.

La defensa inglesa concedió pocos espacios y aunque Los Pumas no pudieron aprovechar un buen quiebre de Matías Moroni al menos descontaron con un penal de Albornoz. Y como Ford desperdició un penal y en la última jugada Luke Cowan Dickie perdió la pelota justo antes de apoyar, el parcial fue 17 a 3 para Inglaterra.

Los Pumas tuvieron un buen comienzo del segundo tiempo y rápidamente llegaron el try de Justo Piccardo, la conversión de Albornoz y los tres primeros cambios para renovar energías en el pack de forwards. Luego, un penal de Albornoz achicó la distancia a 4 puntos (17-13) con media hora por jugar.

¡JUSTO a tiempo!



Apareció Piccardo en el amanecer del segundo tiempo y Los Pumas descontaron en Twickenham.





Con más cambios, Los Pumas pusieron bajo presión al conjunto de la Rosa y en el duelo estratégico con el uso del pie volvieron a los 22 metros rivales para sumar con otro penal de Carreras que redujo la diferencia al mínimo (17-16).

Faltando 20' el partido estaba para calquiera, pero Inglaterra retomó el control y aunque no pudo sumar con un drop de Ford que se fue desviado, tuvo un penal, buscó el line y encontró el try de Henry Slade para ponerse a distancia en el marcador (24-16 con el gol de Ford).

En el final, con la necesidad de marcar puntos más de una vez, Los Pumas se jugaron el resto, pero Inglaterra fue clínico para sumar con el pie de Ford y aseguró el resultado pese al try que apoyó Rodrigo Isgró y a una última jugada que hizo poner de pie a todo el estadio de Twickenham.