Facundo Nadalín y su despedida de Gimnasia y Esgrima: "El Lobo siempre estará en mi corazón"

Facundo Nadalín cien partidos Gimnasia y Esgrima. Facuando Nadalín cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y fue reconocido por los dirigentes. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El futbolista habló con Ovación y repasó su paso por Gimnasia y Esgrima, club al que llegó en el 2023 desde Atlético Rafaela. Se siente identificado con el Lobo y se ganó el cariño de los hinchas y está feliz junto a su familia, que se compone de su señora, Clara, su hija Safia. Tiene un sentido de pertenencia y ahora deberá buscar nuevos horizontes.

Facundo Nadalin y Nacho Antonio. Facundo Nadalín está junto a su amigo y compañero Ignacio Antonio. Ambos jugadores no siguen en el club. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Me dijeron que no me iban a tener en cuenta, ahora tendré que buscar nuevos horizontes. Quería quedarme, me voy muy agradecido, ya que me abrieron la puerta del club en un momento difícil y en esta institución he vivido momentos muy lindos, pude conseguir un título con esta camiseta", explicó Facundo Nadalín.