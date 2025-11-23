Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Facundo Nadalín y su despedida de Gimnasia y Esgrima: "El Lobo siempre estará en mi corazón"

Facundo Nadalín es otro de los referentes de Gimnasia y Esgrima que no sigue. El defensor se mostró agradecido por todo lo que vivió en el club

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Facundo Nadalin salió campeón con Gimnasia y Esgrima. Estaba junto a su esposa, Clara, y su hija Safia.

Facundo Nadalín es otros de los jugadores que no seguirá en Gimnasia y Esgrima para la temporada 2026 en Primera División. El rosarino de 28 años dejó sus sensaciones de todo lo que ha vivido en el Lobo del Parque, donde hace dos años que está. El entrenador le comunicó que iba a buscar dos jugadores en su puesto.

Facundo Nadalín cien partidos Gimnasia y Esgrima.
Facuando Nadalín cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y fue reconocido por los dirigentes.

El futbolista habló con Ovación y repasó su paso por Gimnasia y Esgrima, club al que llegó en el 2023 desde Atlético Rafaela. Se siente identificado con el Lobo y se ganó el cariño de los hinchas y está feliz junto a su familia, que se compone de su señora, Clara, su hija Safia. Tiene un sentido de pertenencia y ahora deberá buscar nuevos horizontes.

Facundo Nadalin y Nacho Antonio.
Facundo Nadalín está junto a su amigo y compañero Ignacio Antonio. Ambos jugadores no siguen en el club.

"Me dijeron que no me iban a tener en cuenta, ahora tendré que buscar nuevos horizontes. Quería quedarme, me voy muy agradecido, ya que me abrieron la puerta del club en un momento difícil y en esta institución he vivido momentos muy lindos, pude conseguir un título con esta camiseta", explicó Facundo Nadalín.

"El Lobo siempre estará en mi corazón, mi hija nació acá y es hincha de Gimnasia", reconoció el jugador que tiene contrato hasta diciembre próximo con el club.

El lateral derecho remarcó: "Me voy por la puerta grande, con el primer ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera División. Sacando los viejos nacionales será la primera vez que el club jugará la Liga Profesional".

El mensaje de Nadalín para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Facundo Nadalín les agradeció a los hinchas del Lobo por el cariño que le han brindado todo este tiempo. "Estoy muy feliz por el apoyo que tuve desde el primer día que llegué. Se siente un poco de nostalgia por irme, pero dejé todo por esta camiseta y me voy con un título que logramos con grandes personas", dijo con emoción.

