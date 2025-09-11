El futbolista habló con Ovación y repasó su paso por Gimnasia y Esgrima club al que llegó en el 2023 desde Atlético Rafaela: "Gimnasia se ha adueñado un poco de nuestras vidas y hablo también en nombre de mi mujer. Hace 3 años que estamos en el club y tiene un lugar muy importante en nuestros corazones. Acá volví a disfrutar del fútbol y tengo un sentimiento de pertenencia. Nos hemos hecho hinchas del Lobo".

"Nos hemos encariñado en Mendoza y con el club, llegamos en el 2023, después de un 2022 que fue complicado desde lo futbolístico y económico, y en Gimnasia y Esgrima nos abrieron las puertas. Me siento muy agradecido, es mi segunda casa y ojalá podamos conseguir el objetivo máximo", dijo Nadalín.

Luego, respecto de su llegada, reconoció: "Llegué tras jugar en Atlético Rafaela y tenía dudas, pero también ganas de ganarme un lugar, siempre di el máximo y sumé desde cada posición que me tocó ocupar".

"Llegar a los 100 partidos es algo muy emocionante y es muy lindo tener la camiseta con mi nombre. El balance es muy positivo. En 2023 llegamos a octavos de final, el año pasado a la final y ahora estamos dando pelea. Este es un club que pelea por cosas importantes y es un privilegio jugar en esta gran institución", opinó Nadalín.

"Este equipo tiene mucho sacrificio, compromiso y humildad. El objetivo es claro y juegue quien juegue el equipo siempre da pelea. Nos quedan cuatro finales y siempre el rival al que nos vamos a enfrentar es el rival a vencer. Tenemos mucho compromiso e ilusión pero siempre con los pies sobre la tierra".

"Muy feliz de haber llegado a 100 partidos como profesional. A seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Sin dudas que fue muy difícil, aunque la entrega siempre está. Gracias a todos y cada uno de los que se cruzaron en el camino para enseñarme y acompañarme", indicó Facundo Nadalín al llegar a 100 partidos en Gimnasia.

Facundo Nadalín se refirió a su familia que se compone de su señora Clara, su hija Safia y sus padres Mercedes y Fernando: "La familia es un tema que a cualquier jugador lo pone sensible. Es difícil, sobre todo para lo que estamos lejos. Me tocó ser papá el año pasado en Mendoza y ver que mi hija crece lejos de los abuelos pesa bastante", reveló.

"Al partido con Gimnasia y Esgrima de Jujuy llegaron mis viejos de sorpresa, con la organización de mi señora, y verlos con la plaqueta fue algo muy lindo. No lo esperaba, son cosas que te regala el fútbol. Son momentos y recuerdos quedan grabados".