La última vez que los equipos se vieron las caras en el estadio Ciudad de Lanús fue durante la temporada 2024. Por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional (ya se había disputado la Copa de la Liga), Independiente Rivadavia consiguió imponerse con un contundente 2-0 en el marcador.

Independiente Rivadavia y un recuerdo feliz ante Lanús

El 12 de mayo del 2024 el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez fue escenario de la resonante victoria del equipo por entonces comandado por Martín Cicotello. Aquella jornada, Independiente Rivadavia sumó de a tres en el inicio de la competencia.

El reloj marcaba nueve minutos cuando un centro de Ezequiel Ham encontró la cabeza de Francisco Petrasso, quien anticipó a su marca y definió al primer palo para abrir el marcador.

En el primer tiempo la Lepra fue amplia dominadora del encuentro. Mauricio Asenjo contó con dos situaciones, una de cabeza y otra de derecha, pero en ambos casos se encontró con la buena respuesta de Alan Aguerre.

En el complemento, el dueño de casa comenzó a ganar metros en el terreno. La más clara llegó tras un centro atrás que Gonzalo Marinelli no logró contener. En el rebote, Jonathan Torres definió y se encontró con la salvada de Matías Ruíz Díaz.

Sobre el final, Matías Reali frotó la lámpara y liquidó las acciones para Independiente Rivadavia. Tras una salida del fondo de Tomás Palacios y la gran asistencia de Victorio Ramis, el 10 tiró una bicicleta y definió por encima del cuerpo del arquero.

Cómo está el historial entre ambos

Hasta el momento, Independiente Rivadavia y Lanús se han visto las caras en tres ocasiones. ¿Los resultados? Una victoria por lado y una igualdad.