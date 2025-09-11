Inicio Sociedad Ruta 7
Alta montaña

Espectacular accidente en la Ruta 7: un hombre de 74 años está en grave estado tras volcar

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1171 de la Ruta 7, en Uspallata. La víctima quedó inconsciente y fue derivada al Hospital Central

Por UNO
El auto quedó con las ruedas hacia arriba luego de volcar en la Ruta 7.
El auto quedó con las ruedas hacia arriba luego de volcar en la Ruta 7.

Un hombre de 74 años volcó con su auto este jueves por la tarde en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1171, en Uspallata. El conductor quedó atrapado en el vehículo con politraumatismos graves y pérdida de conocimiento, por lo que fue trasladado primero al hospital departamental y luego al Central, en Ciudad.

Por esta situación, el hombre no pudo ser entrevistado por los policías para indagar acerca del mecanismo del accidente, pero las autoridades presumieron que perdió el dominio del rodado, cayó por el precipicio y volcó quedando con las ruedas para arriba.

accidente en ruta 7 (1)
El hombre quedó atrapado en el vehículo.

El hombre quedó atrapado en el vehículo.

Como estaba inconsciente, tampoco le pudieron practicar el dosaje de alcohol como corresponde en casos de accidentes.

La víctima, quien vive en San Juan, fue trasladada en un primer momento al hospital Chrabalowski, donde quedó internada y estabilizada, y posteriormente fue derivada al Hospital Central para una mejor atención.

Accidente en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, un peatón de 67 años falleció este miércoles en calle Paso de los Andes y Paraná, de Godoy Cruz.

Se trata de Walter Musa, un hombre que fue embestido por una Saveiro que circulaba por calle Paraná hacia el Oeste.

Al llegar a calle Paso de los Andes, el vehículo giró y por razones que se tratan establecer embistió al peatón, quien pretendía cruzar la arteria.

La víctima fatal fue trasladada al Hospital Privado con diagnóstico de politraumatismo grave, donde finalmente falleció a las pocas horas.

Temas relacionados:

Te puede interesar