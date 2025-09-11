Espectacular accidente en la Ruta 7: un hombre de 74 años está en grave estado tras volcar

Como estaba inconsciente, tampoco le pudieron practicar el dosaje de alcohol como corresponde en casos de accidentes.

La víctima, quien vive en San Juan, fue trasladada en un primer momento al hospital Chrabalowski, donde quedó internada y estabilizada, y posteriormente fue derivada al Hospital Central para una mejor atención.

Accidente en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, un peatón de 67 años falleció este miércoles en calle Paso de los Andes y Paraná, de Godoy Cruz.

Se trata de Walter Musa, un hombre que fue embestido por una Saveiro que circulaba por calle Paraná hacia el Oeste.

Al llegar a calle Paso de los Andes, el vehículo giró y por razones que se tratan establecer embistió al peatón, quien pretendía cruzar la arteria.

La víctima fatal fue trasladada al Hospital Privado con diagnóstico de politraumatismo grave, donde finalmente falleció a las pocas horas.