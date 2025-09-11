Argentina tendrá acción este fin de semana en las Qualifiers de Copa Davis en busca de un lugar en las Finales del certamen. En esta ronda, el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos procurando hacerse de ese boleto hacia la instancia definitoria que se disputará en noviembre, en Bolonia.
Copa Davis: quedaron definidos los cruces de la serie entre Argentina y Países Bajos
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.