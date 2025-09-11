La leyenda de los All Blacks que ayudó a Los Pumas antes de la revancha con Australia

La presencia de Smith es un condimento más para el encuentro que se jugará el sábado 13 de septiembre a la 1 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) y para el que ya se han vendido todas las entradas.

Los Pumas cayeron 28 a 24 ante los Wallabies el sábado pasado, pero marcaron dos tries de gran factura con sus backs y en eso tuvo mucho que ver el aporte de Kenny Lynn, otro neocelandés que desde el año pasado es entrenador de ataque dentro del staff que encabeza Felipe Contepomi.

Quién es Ben Smith, leyenda de los All Blacks

Ben Smith formó parte de los All Blacks entre 2009 y 2019 siendo parte del equipo que ganó el Mundial 2015 dentro de una trayectoria en la que jugó 84 partidos con la camiseta negra y marcó 39 tries.

Como full back o wing Smith se destacó en Highlanders y en sus últimos años como profesional jugó en Pau (Francia) y Kobelco Steelers (Japón).

Ya retirado, en 2023 volvió a Highlanders, donde compartió con Kenny Lynn, y ejerce actualmente como asistente técnico y de destrezas individuales.