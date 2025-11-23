Los Caciques y Los Tordos jugaron en el Malvinas algo más que un partido de rugby

Autoridades, invitados y referentes deportivos resaltaron la importancia social del programa para generar oportunidades de integración y crecimiento personal.

Chiapetta señaló que el Gobierno continuará acompañando económicamente a Los Caciques y a los clubes mendocinos que se involucran en iniciativas de inclusión a través del deporte además de agradecer a los voluntarios: “Gracias a su entrega, Los Caciques no sólo aprenden rugby, sino también disciplina, compañerismo y respeto. Este proyecto es un ejemplo de lo que puede lograr el deporte cuando se integra a quienes más lo necesitan”.

Uno de los jugadores, Gabriel, expresó con emoción lo que significó este partido: “Jugar en el Malvinas es un sueño enorme. Llevo dos años en el proyecto y siento que Los Caciques no solo me dieron una actividad deportiva: me dieron amor, me dieron una familia. Acá no solo entrenamos, nos apoyamos. Esto me ayuda a cambiar y pensar en otra vida”.

"Cuando corro por la cancha siento libertad, pertenencia. Ser parte de Los Caciques me da la fuerza para creer que puedo mejorar, que puedo volver a caminar por un camino distinto" (Gabriel, jugador de Los Caciques).

La Subsecretaría de Deportes agradeció a Los Tordos Rugby Club: “Que un club tan prestigioso se presente para jugar con Los Caciques en el Malvinas es un gesto de fraternidad deportiva. Jugaron con respeto y generosidad, y eso enaltece este proyecto”.