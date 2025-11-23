Los Caciques y Los Tordos jugaron en el Malvinas algo más que un partido de rugby

Los Caciques, el equipo formado por personas privadas de la libertad, cerró un gran año de trabajo jugando un amistoso ante Los Tordos y nada menos que en el máximo escenario deportivo de la provincia: el estadio Malvinas Argentinas.
Los Caciques, el equipo formado por personas privadas de la libertad, cerró un gran año de trabajo jugando un amistoso ante Los Tordos y nada menos que en el máximo escenario deportivo de la provincia: el estadio Malvinas Argentinas.
La Asociación Civil Los Caciques Rugby Mendoza desarrolla una notable tarea en los penales provinciales y junto a la Subsecretaría de Deportes, los voluntarios y el personal del Servicio Penitenciario llevaron adelante la organización de este emblemático encuentro deportivo extramuros.
El subsecretario de Deportes Federico Chiapetta entregó un lote de pelotas a Los Caciques (ganadores del encuentro) y destacó que "vienen trabajando con un compromiso inquebrantable. Los voluntarios hacen una labor fundamental, no solo para formar jugadores, sino para transformar sus vidas”.
Autoridades, invitados y referentes deportivos resaltaron la importancia social del programa para generar oportunidades de integración y crecimiento personal.
Chiapetta señaló que el Gobierno continuará acompañando económicamente a Los Caciques y a los clubes mendocinos que se involucran en iniciativas de inclusión a través del deporte además de agradecer a los voluntarios: “Gracias a su entrega, Los Caciques no sólo aprenden rugby, sino también disciplina, compañerismo y respeto. Este proyecto es un ejemplo de lo que puede lograr el deporte cuando se integra a quienes más lo necesitan”.
Uno de los jugadores, Gabriel, expresó con emoción lo que significó este partido: “Jugar en el Malvinas es un sueño enorme. Llevo dos años en el proyecto y siento que Los Caciques no solo me dieron una actividad deportiva: me dieron amor, me dieron una familia. Acá no solo entrenamos, nos apoyamos. Esto me ayuda a cambiar y pensar en otra vida”.
La Subsecretaría de Deportes agradeció a Los Tordos Rugby Club: “Que un club tan prestigioso se presente para jugar con Los Caciques en el Malvinas es un gesto de fraternidad deportiva. Jugaron con respeto y generosidad, y eso enaltece este proyecto”.