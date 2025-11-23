Cómo era la Primera Nacional la última vez que jugó Godoy Cruz

Embed - ASCENSO de GODOY CRUZ - 2007/2008
Así es el formato actual de la Primera Nacional
Hay 36 equipos divididos en dos zonas. Cada equipo juega 34 fechas en la etapa regular, dos equipos ascienden a la Liga Profesional. El primero surge entre el ganador de la final entre los punteros de cada zona, mientras que el segundo del Reducido, que se jugará entre los ocho mejor ubicados de cada zona (se suma el perdedor de la final).
Las zonas se sortearán el próximo 1 de diciembre
El Tomba luego de su primer ascenso en el 2006, descendió en el 2007 en la Promoción que perdió ante Huracán. Al año siguiente subió a Primera División. Ahora se preparará para volver pronto a la máxima categoría del fútbol argentino, donde estuvo 17 años, tras su ascenso el 7 de junio del 2008 de la mano del Gato Oldrá.