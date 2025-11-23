Cómo era la Primera Nacional la última vez que jugó Godoy Cruz

Godoy cruz Godoy Cruz en este 2026 buscará volver a Primera División cuando dispute el torneo de la Primera Nacional.

Cómo era la última vez que Godoy Cruz jugó en la Primera Nacional

Durante la temporada 2007 - 2008 jugaron 19 equipos. El formato constaba de partidos de ida y vuelta, lo que totalizaba 38 jornadas. El premio para el primero y segundo en la tabla general era el ascenso directo, y el Tomba lo logró al terminar en la segunda posición.

El último partido que jugó en la Primera Nacional fue ante Nueva Chicago el 13 de junio del 2008, donde igualó 1 a 1 y se consagró subcampeón. Alejandro Camargo marcó el gol para el Tomba y el encuentro se jugó en el estadio Diego Armando Maradona.