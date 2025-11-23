Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Cómo era la Primera Nacional la última vez que jugó Godoy Cruz

Godoy Cruz en este 2026 volverá a jugar en la Primera Nacional. El certamen tiene un formato muy distinto al que disputó cuando ascendió en el 2008

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz ascendió a Primera División en el 2008. La última vez que jugó en la Primera Nacional había un formato distinto.

Godoy Cruz tras sus 17 años en la Primera División descendió el pasado 15 de noviembre en el Feliciano Gambarte. Ahora el Tomba deberá afrontar el largo camino de retorno a la máxima categoría del fútbol argentino en 2026. Desde que subió la segunda categoría cambió mucho el formato de la Primera Nacional.

Godoy cruz
Godoy Cruz en este 2026 buscará volver a Primera División cuando dispute el torneo de la Primera Nacional.

Cómo era la última vez que Godoy Cruz jugó en la Primera Nacional

Durante la temporada 2007 - 2008 jugaron 19 equipos. El formato constaba de partidos de ida y vuelta, lo que totalizaba 38 jornadas. El premio para el primero y segundo en la tabla general era el ascenso directo, y el Tomba lo logró al terminar en la segunda posición.

El último partido que jugó en la Primera Nacional fue ante Nueva Chicago el 13 de junio del 2008, donde igualó 1 a 1 y se consagró subcampeón. Alejandro Camargo marcó el gol para el Tomba y el encuentro se jugó en el estadio Diego Armando Maradona.

Embed - ASCENSO de GODOY CRUZ - 2007/2008

Así es el formato actual de la Primera Nacional

Hay 36 equipos divididos en dos zonas. Cada equipo juega 34 fechas en la etapa regular, dos equipos ascienden a la Liga Profesional. El primero surge entre el ganador de la final entre los punteros de cada zona, mientras que el segundo del Reducido, que se jugará entre los ocho mejor ubicados de cada zona (se suma el perdedor de la final).

Las zonas se sortearán el próximo 1 de diciembre

El Tomba luego de su primer ascenso en el 2006, descendió en el 2007 en la Promoción que perdió ante Huracán. Al año siguiente subió a Primera División. Ahora se preparará para volver pronto a la máxima categoría del fútbol argentino, donde estuvo 17 años, tras su ascenso el 7 de junio del 2008 de la mano del Gato Oldrá.

