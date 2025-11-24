Qué dijo el informe del árbitro de Rosario Central y Estudiantes tras la polémica en el pasillo de campeones

El protocolo indicaba que "a la salida de los equipos se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025"; sin embargo los jugadores de Estudiantes - en cómplicidad con la dirigencia - decidieron darle la espalda a sus colegas.

Es por eso que el colegiado explicó en declaraciones con TyCSports: "A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo".

La palabra de Pablo Dóvalo, el árbitro de Rosario Central-Estudiantes, que opinó sobre la situación vivida con el pasillo del Pincha: "ES UNA DECISIÓN PROPIA DE LOS JUGADORES QUE A MI NO ME COMPETE, ELEVARÉ EL INFORME COMO CORRESPONDE", expresó.

"Me informaron de AFA y la Liga lo que iba a pasar, y la actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia que no me compete nada, pero elevaré el informe como corresponde. Me dieron instrucciones específicas que el pasillo tenía que ser de una manera, al observarlo no vi que haya sido de esa manera, lo informaré y las decisiones no pasan por mí".

En la previa del partido Pablo Dóvalo no sabía que podía llegar a suceder aunque admite que escuchó charlas en el túnel: "A mí no me avisó absolutamente nadie, la gente de la Liga me informó lo que iba a pasar previo al partido, sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque Fatu Broun me dijo, pero no soy quién para evaluar entre quién era o entre quién dejaba de ser".

Resolución pasillo del campeón La resolución que fue publicada antes del partido que enfrentó a Rosario Central y Estudiantes.

Estudiantes manifestó que están "de espaldas al poder"

El mundo del fútbol argentino está inmerso en las polémicas que día a día se ve envuelto a Rosario Central luego que el jueves pasado por la mañana le dieran un trofeo por ser el equipo que más puntos sumó durante la temporada; aunque el análisis también deja entrever que el real duelo está entre Estudiantes y la AFA.

Es así que las redes sociales de Estudiantes y las de Pablo Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, se ven inundadas con mensajes en un fuego fruzado que parece no tener fin.

Es así que Leandro González Pirez y José Sosa (ambos jugadores del Pincha) se comunicaron con Ángel Di María y con Fatura Broun para explicarles que la medida no era contra los jugadores ni contra Rosario Central, sino un mensaje sobre que Estudiantes está "de espaldas al poder".

Ahora resta a conocer cuáles pueden ser las sanciones que recibirá el equipo de La Plata.