Pocos lo saben: ¿cuál es el significado de estas señales de tránsito con una línea blanca y roja?

En Argentina existen señales que pueden parecer simples, pero que cumplen un rol fundamental para la seguridad vial. Dos de ellas (muy frecuentes en zonas urbanas y residenciales) son las que indican camino o calle sin salida, representadas con un fondo azul, una línea blanca en forma de “T” y un bloque rojo en la parte superior. Aunque a primera vista parecen similares, no significan exactamente lo mismo y entender la diferencia puede evitar maniobras innecesarias o situaciones de riesgo.

¿Cuál es el significado de estas señales de tránsito con una línea blanca y roja?

señales de transito calle sin salida Estas señales de tránsito indican una calle o camino sin salida.

La primera señal de tránsito se trata de una calle sin salida total. Con una línea vertical blanca que finaliza en un rectángulo rojo, indica camino sin salida absoluta. Esto significa que el conductor puede ingresar, pero no encontrará continuidad alguna; al llegar al final deberá regresar por el mismo camino. Es habitual verla en barrios, pasajes cortos o calles con acceso único, por lo que es fundamental prestar atención antes de avanzar, especialmente si se busca una vía de paso.