Pocos lo saben: ¿cuál es el significado de estas señales de tránsito con una línea blanca y roja?

Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Aunque no siempre es así, y reconocerlas es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer el significado, esta señal específica y en que se diferencian.
En Argentina hay señales de tránsito muy conocidas y otras que no son tan vistas. Hoy te contamos el significado de una de ellas
En Argentina existen señales que pueden parecer simples, pero que cumplen un rol fundamental para la seguridad vial. Dos de ellas (muy frecuentes en zonas urbanas y residenciales) son las que indican camino o calle sin salida, representadas con un fondo azul, una línea blanca en forma de “T” y un bloque rojo en la parte superior. Aunque a primera vista parecen similares, no significan exactamente lo mismo y entender la diferencia puede evitar maniobras innecesarias o situaciones de riesgo.
¿Cuál es el significado de estas señales de tránsito con una línea blanca y roja?
La primera señal de tránsito se trata de una calle sin salida total. Con una línea vertical blanca que finaliza en un rectángulo rojo, indica camino sin salida absoluta. Esto significa que el conductor puede ingresar, pero no encontrará continuidad alguna; al llegar al final deberá regresar por el mismo camino. Es habitual verla en barrios, pasajes cortos o calles con acceso único, por lo que es fundamental prestar atención antes de avanzar, especialmente si se busca una vía de paso.
La segunda señal indica una calle sin salida con ramificación lateral. Es decir, mantiene el mismo diseño, pero incorpora una extensión horizontal en forma de “T”, lo que representa una variante importante: la calle principal no tiene salida, pero existe una calle lateral de desvío. Es decir, el conductor podrá avanzar hasta un punto donde deberá girar, ya sea hacia izquierda o hacia derecha, según la orientación del desvío que muestre el símbolo.
Aunque suelen pasar desapercibidas, estas señales ayudan a evitar pérdidas de tiempo, maniobras bruscas, giros inesperados e incluso congestiones en zonas donde circular y retroceder puede resultar complicado. Además, permiten planificar la ruta con anticipación y prevenir situaciones de riesgo, especialmente para conductores de vehículos grandes o de carga.
Reconocer estas señales de tránsito no solo es una obligación, sino un elemento clave para la seguridad vial en cuanto a otros y al conductor. Saber cuándo comienza y cuándo termina una autopista permite ajustar el manejo, anticipar cambios en el entorno y evitar sanciones por exceso de velocidad o maniobras indebidas.