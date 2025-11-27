Cómo hacer un canasto de tela para la ropa sucia: con un truco de costura

Paso a paso y con un truco: cómo coser un canasto de tela para la ropa
Para acumular la ropa sucia de la semana y no tenerla en una silla estorbando, puedes coser un canasto de tela. Este tipo de canastos no ocupan espacio, son decorativos y muy prácticos.
A continuación te dejo el tutorial de este truco para que puedas seguirlo paso a paso y sin errores.
- Para comenzar con este truco, marca los moldes de papel que te servirán para luego cortar las telas y no errarle a las medidas. Vas a necesitar tela para el interior y el exterior; y guata para dar la forma.
- Una vez marcadas y cortadas las telas, une las piezas colocando la guata en el medio. Marca con alfileres para que no se corra. Realiza un hilvanado si lo necesitas con una aguja a mano.
- Une las piezas con la máquina de coser, realizando una costura recta.
- Coloca las manijas para poder agarrar el canasto de ropa al usarlo. Así de fácil y con un truco de casa, puedes crear un canasto muy canchero y útil.
5 consejos para lavar la ropa y mantenerla siempre en buen estado
Cuanto más cuidamos las prendas de ropa, más tiempo nos duran, aunque también depende de la calidad del tejido. A continuación te dejo algunos consejos para mantener la ropa siempre impecable y complementar el truco de costura anterior.
- Para lavar la ropa lo primero y principal es clasificarla. Separa la ropa por colores, tejidos y usos. No todas las prendas requieren la misma temperatura de lavado ni los mismos productos. En las etiquetas puedes leer bien las especificaciones.
- Lava las manchas apenas ocurren. Cuanto antes saques las manchas mejor saldrán de la ropa. Puedes buscar un truco de limpieza para cada sustancia.
- Nunca guardes ropa mojada o húmeda, esto puede generar malos olores e incluso favorecer la aparición de hongos.
- Seca la ropa al aire libre o en ambientes interiores bien ventilados. Evita el sol directo en ciertas prendas delicadas, como las bikinis. El sol puede quemar o deteriorar algunos tejidos.
- Guarda la ropa por estaciones del año, uso y tejidos. La ropa que se arruga fácil es mejor ponerla en perchas y no apilarla con prendas pesadas. No guardes la ropa hecha un bollo ni mojada.