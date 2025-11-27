Cómo hacer un canasto de tela para la ropa sucia: con un truco de costura

hilos Puedes hacer uno o varios canastos para guardar la ropa sucia, los juguetes, las toallas o lo que desees.

Paso a paso y con un truco: cómo coser un canasto de tela para la ropa

Para acumular la ropa sucia de la semana y no tenerla en una silla estorbando, puedes coser un canasto de tela. Este tipo de canastos no ocupan espacio, son decorativos y muy prácticos.

A continuación te dejo el tutorial de este truco para que puedas seguirlo paso a paso y sin errores.