Muchas personas se han vuelto "adictas" a Shein, ya que esta tienda ofrece una amplia variedad de productos y a precios muy bajos.
Cómo comprar trajes de baño en Shein de buena calidad y no caer en estafas
Te brindamos algunos consejos para comprar trajes de baño en Shein y no caer en estafas o en productos de mala calidad
En las últimas semanas, y debido a la llegada inminente del verano, se han incrementado las ventas de trajes de baño, los cuales pueden conseguirse desde los 17 mil pesos en adelante.
¿Cómo comprar trajes de baño en Shein?
Al momento de comprar un traje de baño en Shein debes saber que esta página ofrece un apartado especial para "talles especiales", donde podrás conseguir modelos hasta el 4XL.
Antes de seleccionar la opción "comprar", te aconsejamos tener en cuenta dos cuestiones:
- Leer bien las medidas de cada traje de baño. Podrás hacerlo donde dice "Guía de talles".
- Leer las opiniones de otras personas que ya compraron ese modelo, ya que por lo general te dicen si la talla les ha quedado pequeña, bien o grande.
Por otro lado, podrás seleccionar en la página qué tipo de tela quieres que tenga el traje de baño. Han ocurrido varios casos de personas que compraron una bikini sin leer de qué material era y cuando el pedido llegó a su casa se llevaron una sorpresa.
Otro consejo que te brindamos, además de leer las reseñas de otras compradoras, es ver las fotos que ellas han subido. En muchos casos, la foto "comercial" nos muestra el traje de baño de una manera, y en "directo" es diferente. Al ver las fotos podrás ver cómo calza, y cómo queda en diversos tipos de cuerpos.
Finalmente te aconsejamos paciencia, ya que la oferta de trajes de baño de Shein es muy amplia y si sigues escroleando es posible que encuentres el mismo modelo pero con diferente precio.