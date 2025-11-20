Cuánto tiempo tarda en llegar un pedido de Shein a la Argentina

Las compras en Shein volvieron a dispararse en Argentina, y esto se debe a que ofrecen objetos de decoración, ropa y demás elementos a precios muy bajos.
Sin embargo, muchos usuarios se siguen realizando la misma pregunta: ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la Argentina un paquete de Shein?
¿Cuánto tiempo tarda en llegar un paquete de Shein a la Argentina?
Por lo general, un paquete de Shein puede tardar entre unos 14 a 20 días en llegar a la Argentina. Sin embargo, para poder acelerar los tiempos (sobre todo en aduana) es importante cumplir una serie de requisitos.
Desde noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene un esquema de requisitos que aplica a todos los envíos internacionales que ingresan al país.
ARCA retiene temporalmente la mercadería para verificar origen, descripción y valores. Shein suele notificar por correo cada cambio de estado, pero eso no implica una liberación inmediata.
Por lo general, las demoras en la llegadas de los paquetes se deben a:
- Falta de confirmación del usuario en el sistema de ARCA.
- Declaración incompleta o pendiente del contenido.
- Controles aleatorios que aplica Aduana a los envíos internacionales.
De esta manera, en muchos casos, un pedido de Shein que antes llegaba en tres semanas hoy puede demorar entre cuatro y seis, dependiendo de la carga operativa del correo o courier y del cumplimiento del trámite obligatorio por parte del comprador.
¿Cómo evitar que ARCA retenga un paquete de Shein?
Los puntos clave son:
- Deben ser compras exclusivamente para uso personal.
- El envío no puede superar los 50 kilos.
- Se permiten hasta 3 unidades idénticas por producto.
- El valor total del pedido no puede exceder los 3.000 dólares.