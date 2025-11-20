Cuánto tiempo tarda en llegar un pedido de Shein a la Argentina

Shein Shein sigue cautivando a los argentinos con sus precios bajos.

Desde noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene un esquema de requisitos que aplica a todos los envíos internacionales que ingresan al país.

ARCA retiene temporalmente la mercadería para verificar origen, descripción y valores. Shein suele notificar por correo cada cambio de estado, pero eso no implica una liberación inmediata.

Por lo general, las demoras en la llegadas de los paquetes se deben a:

Falta de confirmación del usuario en el sistema de ARCA.

Declaración incompleta o pendiente del contenido.

Controles aleatorios que aplica Aduana a los envíos internacionales.

Shein ARCA revisa paquete por paquete.

De esta manera, en muchos casos, un pedido de Shein que antes llegaba en tres semanas hoy puede demorar entre cuatro y seis, dependiendo de la carga operativa del correo o courier y del cumplimiento del trámite obligatorio por parte del comprador.

¿Cómo evitar que ARCA retenga un paquete de Shein?

Los puntos clave son: