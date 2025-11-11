La plataforma que busca competir con Shein y Temu gracias a sus precios súper bajos

Shein y Temu se han convertido en las plataformas más usadas por los argentinos al momento de realizar una compra en el exterior y esto se debe a su variedad de productos y a sus precios súper bajos.
Sin embargo ahora una plataforma busca convertirse en la competencia directa de Shein y Temu ya que asegura tener precios prácticamente regalados.
¿Qué plataforma busca competir con Shein y Temu?
Se trata de Amazon Bazaar, la cual depende de Amazon, la mayor empresa de comercio electrónico global. La misma orienta a los usuarios a comprar productos con envíos gratuitos en compras superiores a tan solo $35.000 cuando en otras plataformas uno puede acceder a este servicio si supera llos $60 mil.
Algunos de los artículos más económicos se consiguen por menos de 3 mil pesos, y además los nuevos usuarios reciben un 50% de descuento en su primer pedido. Las entregas, según Amazon Bazaar, suelen realizarse en un plazo de dos semanas o menos.
Además, desde Amazon Bazaar explicaron que se manejan con reseñas y calificaciones, controles de cumplimiento y devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido.
Esta aplicación de compras acepta pagos en moneda local (es decir que no hace falta tener una cuenta en dólares) y con tarjetas Visa, Mastercard y American Express. Los usuarios argentinos pueden descargarla desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android y utilizar sus credenciales de Amazon para comenzar a comprar.
A diferencia de otras plataformas o aplicaciones internacionales, Amazon Bazaar se respalda en la solidez de Amazon para brindar una experiencia de compra más confiable a los usuarios. Este punto resulta fundamental para los usuarios argentinos habituados a los estándares de calidad de Amazon.