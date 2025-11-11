La plataforma que busca competir con Shein y Temu gracias a sus precios súper bajos

Amazon Bazaar Amazon Bazaar promete conquistar a los argentinos con sus precios bajos.

Algunos de los artículos más económicos se consiguen por menos de 3 mil pesos, y además los nuevos usuarios reciben un 50% de descuento en su primer pedido. Las entregas, según Amazon Bazaar, suelen realizarse en un plazo de dos semanas o menos.

Además, desde Amazon Bazaar explicaron que se manejan con reseñas y calificaciones, controles de cumplimiento y devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido.

Esta aplicación de compras acepta pagos en moneda local (es decir que no hace falta tener una cuenta en dólares) y con tarjetas Visa, Mastercard y American Express. Los usuarios argentinos pueden descargarla desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android y utilizar sus credenciales de Amazon para comenzar a comprar.

Amazon Amazon lanzó Amazon Bazaar, una alternativa para comprar objetos de decoración.

A diferencia de otras plataformas o aplicaciones internacionales, Amazon Bazaar se respalda en la solidez de Amazon para brindar una experiencia de compra más confiable a los usuarios. Este punto resulta fundamental para los usuarios argentinos habituados a los estándares de calidad de Amazon.