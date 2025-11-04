Escándalo: denuncian a Shein por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles

Según el diario Le Parisien, el anuncio del producto era “escalofriante” y precisaba que la muñeca tenía partes íntimas “realistas”. “Muñeca fantástica para hombres solitarios”, cerraba. “Incluso hay comentarios de compradores”, afirmó Alice Vilcot-Dutarte, portavoz de la DGCCRF.

“Se presentó una denuncia ante la plataforma, sugiriendo que implemente rápidamente las medidas pertinentes”, dijo la vocera. Estas medidas incluyen eliminar las páginas relevantes del sitio web y retirar el producto de la categoría.

La unidad antifraude recordó que “la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de representaciones de carácter pedófilo, es punible con penas de hasta 7 años de prisión y 100.000 euros de multa”.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, amenazó con excluir la compañía china del mercado. “Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", declaró a BFMTV y RMC.

shein1 Shein. Las imágenes mostraban muñecas de 80 cm con rostros y cuerpos que imitaban a nenas, incluso con detalles como osos de peluche en los brazos.

“Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedófilos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés, si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas”, precisó.

“Estos objetos horribles son ilegales” y “habrá una investigación judicial”, sostuvo.

Muñecas infantiles con rasgos sexuales

Frente al escándalo, Shein retiró de inmediato las muñecas de su plataforma y reconoció una “falla grave” en sus controles internos. “Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros sistemas para evitar que algo así vuelva a ocurrir”, aseguró Quentin Ruffat, vocero de la compañía.

Shein se comprometió este martes a cooperar “plenamente” en la investigación abierta por la fiscalía y ofreció facilitar los nombres de los compradores de las muñecas.

“Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, cumpliremos”, afirmó Ruffat.

Fuente: tn.com.ar