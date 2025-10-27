ARCA endurece reglas para compras en Shein y Temu: lo que debes saber

Shein Si no respetas estas reglas, tu pedido de Shein puede quedar retenido en la aduana.

ARCA: ¿qué requisitos y reglas se deben respetar en las compras?

Desde ahora existen algunos límites que los usuarios deben respetar al momento de realizar una compra tanto en Shein como en Temu.

ARCA definió cuatro condiciones que deberán respetar los compradores argentinos para que sus paquetes sean liberados automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales:

Valor máximo: USD 3.000 por pedido.

Peso máximo: 50 kilos por envío.

Cantidad limitada: hasta tres unidades iguales por paquete. Por ejemplo, se pueden comprar 3 remeras, pero las mismas deben ser parte de un pack o de diferentes tiendas, colores o texturas. No se pueden comprar 6 remeras iguales.

Uso personal: los productos no pueden destinarse a la reventa.

Estas reglas o medidas ya están vigentes y se espera que los usuarios cumplan con las mismas para agilizar el proceso en la aduana. En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, se pueden generar demoras, costos adicionales de aranceles o problemas en ARCA.

Temu Paso a paso para realizar una compra correcta en Temu.

¿Es necesario hacer una declaración jurada del pedido?

Si bien el paso de la declaración jurada ya no es obligatoria (porque el courier privado puede realizarlo), es importante que los usuarios controlen o chequen que la misma fue realizada. De esta manera se evitan problemas con ARCA, como por ejemplo que te prohiban seguir realizando compras en el exterior.

Los pasos son:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Entrar a la sección “Envíos Postales Internacionales”.

Seleccionar el pedido y validar la recepción en un plazo máximo de 30 días.

En resumen, te aconsejamos que, en caso de realizar compras en plataformas como Shein, Temu o cualquier tienda internacional, deberás respetar límites de valor, peso y cantidad, y validar la recepción del paquete. De no hacerlo, tu pedido podría quedar retenido y generar costos adicionales.