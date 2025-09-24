¿Cómo evitar que tus pedidos de Shein y Temu queden retenidos en la aduana?

Según la Resolución Nº 3916, los envíos internacionales deben respetar las siguientes condiciones:

Se permiten hasta 3 unidades del mismo producto. Por ejemplo, no puedes comprar 3 remeras iguales, pero sí puedes elegir 3 remeras que tengan distinto diseño, forma o incluso tela.

Los artículos deben ser para uso personal, no con fines de reventa.

El paquete no puede superar los 50 kilos.

El valor total del envío no debe exceder los u$s3.000.

Compra online extranjero Tu pedido en Shein o Temu no debe superar los 50 kilos.

Debes saber que tanto Shein como Temu ofrecen envíos gratuitos al superar un monto mínimo de compra, lo que aumenta el atractivo para los consumidores argentinos. Por ejemplo, en el caso de Shein, los envíos sin costo y con modalidad exprés se realizan a partir de los $62.057.

Por otro lado, es importante destacar que desde hace algunos meses está disponible la opción de que el pedido lo traslade un courier, el cual se encargará de realizar todo el trámite en la aduana y la declaración.

Para que la compra se complete correctamente, puedes ingresar al sitio web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal, luego al apartado "Envíos Postales Internacionales" para notificar que recibiste la mercadería (este paso a veces lo realiza el mismo courier). Tienes 30 días corridos para hacerlo. Si no cumplís con este paso, ARCA no te permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto subsanes o justifiques esta situación.