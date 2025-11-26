Juan Cruz Yacopini ganó la Copa Mundial de Rally y le dio otra estrella al automovilismo mendocino

El automovilismo mendocino continúa con un 2025 soñado y sigue sumando estrellas para una vitrina que toma forma de constelación. Juan Cruz Yacopini logró el título de la Copa del Mundo de Rally de Bajas y se suma a las coronaciones de Tomás Vitar en Turismo Pista y Bruno Jacomy en la Copa de Oriente Medio.
Lo de Juan Cruz Yacopini sigue siendo superlativo. Es que el piloto mendocino selló una nueva victoria en la competencia, la quinta del año y se subió a la cima de la competencia junto al navegante español Dani Oliveras (además tuvieron un segundo lugar). Además de Dubai, fue primero en Jordania, Italia, España y Qatar.
"Hoy abrimos toda la etapa, sabiendo que se pierde, pero igual tiramos todo lo que teníamos y ganamos. Es un equipo comprometido, que se alegra porque estas victorias son de todo el super team SVR Racing. Gracias a cada uno de ustedes: mecánicos, ingenieros, logística, copiloto y todos los que están en Mendoza. Son muchos y, por suerte, los veo dentro de poco. Cada uno es una pieza fundamental", dijo Juan Cruz Yacopini post título.
Pero eso no es todo porque Bruno Jacomy se consagró junto a Khalifa Al-Attiyah en la categoría Challenger al cabo del certamen regional de cross country más competitivo.
Tomás Vitar, otra estrella para el automovilismo mendocino
El fin de semana pasado dejó otra gran noticia con la coronación de Tomás Vitar en Turismo Pista. El piloto local ganó de punta a punta el Gram Premio Coronación de La Plata y se quedó con la corona, sumándose a la lograda por Julián Santero en Turismo Nacional.