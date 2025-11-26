Juan Cruz Yacopini ganó la Copa Mundial de Rally y le dio otra estrella al automovilismo mendocino

Lo de Juan Cruz Yacopini sigue siendo superlativo. Es que el piloto mendocino selló una nueva victoria en la competencia, la quinta del año y se subió a la cima de la competencia junto al navegante español Dani Oliveras (además tuvieron un segundo lugar). Además de Dubai, fue primero en Jordania, Italia, España y Qatar.

"Hoy abrimos toda la etapa, sabiendo que se pierde, pero igual tiramos todo lo que teníamos y ganamos. Es un equipo comprometido, que se alegra porque estas victorias son de todo el super team SVR Racing. Gracias a cada uno de ustedes: mecánicos, ingenieros, logística, copiloto y todos los que están en Mendoza. Son muchos y, por suerte, los veo dentro de poco. Cada uno es una pieza fundamental", dijo Juan Cruz Yacopini post título.