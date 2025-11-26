Estacionamiento controlado: ya funciona la fase de prueba con crédito de cortesía

La app se puede descargar desde como “Sem Mobile” para Android o IOS o ingresando en www.sanrafael.gov.ar/estacionamiento-medido/. También se puede operar desde la web sin necesidad de descargar.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 09.57.58 La app se puede descargar desde como “Sem Mobile” para Android o IOS.

El tiempo de estacionamiento se vincula a través de la patente del vehículo y los controles de los inspectores se realizarán a través de la misma.