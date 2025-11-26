José Luis Chilavert reavivó un duelo con un ex jugador argentino por apoyar a la AFA: "Es el felpudo"

Fue así que Oscar Ruggeri expresó: "Es una falta de respeto el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes. Yo no habría aceptado pararme y darme vuelta. Primero porque pasa Di María, y yo a Di María le haría cien mil homenajes más".

Oscar Ruggeri José Luis Chilavert apuntó contra Oscar Ruggeri por sus dichos en ESPN.

"Por todas las que pasó, las que le hicieron pasar, lo que lloró, hasta que salió campeón con la Selección. A mí me parece raro todo esto. Yo como jugador no hubiese permitido que me digan que me tenía que dar vuelta", manifestó el campeón del mundo apuntando, de paso, contra Sebastián Verón.

José Luis Chilavert.jpg Fiel a su estilo José Luis Chilavert se expresó sin pelos en la lengua.

Qué dijo José Luis Chilavert sobre Oscar Ruggeri

José Luis Chilavert en conversaciones con TN se expresó sobre el título sin precedentes que la AFA le otorgó a Rosario Central: "Realmente no puedo entenderlo. Lo entiendo desde el punto de vista de querer ayudar a sus amigos, en este caso Di María y Belloso, que fue Director de Desarrollo de la Corrupbol (haciendo referencia a la Conmebol) y que cuando Central salió campeón le agradeció a Tapia y Toviggino. Creo que comieron un error importante y quiero expresar mi solidaridad con la gente de Estudiantes de La Plata".

Y fue más allá de la crítica al expresar: "Si la FIFA actúa correctamente, Chiqui Tapia y sus secuaces tienen que ser expulsados de por vida. Después ver a Ruggeri saliendo a defender a Di María y decir que hay que hacerle mil homenajes".

Para finalizar, se refirió a Maradona, Infantino y nuevamente la ligó el ex defensor: "En 2012 fuimos a Brasil varios referentes de todos los países sudamericanos, yo fui por Paraguay, Maradona y Ruggeri por Argentina. Maradona se fue con Infantino y arregló un salario alto, Ruggeri pasa a ser un payaso mediático de Fox, hoy en día en ESPN y ver las declaraciones que hizo sobre los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no sabe nada de la vida. No me llama la atención porque avalaba el famoso bidón de Branco".