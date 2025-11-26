Está en cuartos de final del Clausura pero tiene chances de jugar con Messi: el argentino que podría emigrar al Inter Miami

Con una parte de la mente puesta en la conclusión del 2025, en el Inter Miami también piensan en la temporada 2026 y en los intérpretes que quisieran para la misma.Lionel Messi fue el primer abrochado con un renovado vínculo hasta el 2028. En el resto del mercado de pases, el ojo siempre está puesto en el fútbol argentino. Prueba de ello es la gran cantidad de jugadores del ámbito nacional hoy participan de la MLS (Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Marcelo Weigandt, Martín Ojeda, Oscar Ustari, Tomás Avilés, Baltasar Rodríguez, por mencionar algunos y sin contar a Lionel Messi y Rodrigo De Paul).

Ya sin Sergio Busquets y Jordi Alba (anunciaron sus retiros) la mirada se posó en los reemplazos de dichas leyendas junto a otros puestos a reforzar. Uno de ellos es el sector del lateral derecho donde un argentino, que actualmente acaba de clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, podría ocupar.