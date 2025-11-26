Está en cuartos de final del Clausura pero tiene chances de jugar con Messi: el argentino que podría emigrar al Inter Miami
Por UNO
Inter Miami se ilusiona con coronarse en la MLS por primera vez en su historia. Luego de derrotar 4 a 0 a Cincinnati avanzó a la final de la Conferencia Este donde se medirá ante New York City procurando llegar a la instancia definitoria por el campeonato.
Con una parte de la mente puesta en la conclusión del 2025, en el Inter Miami también piensan en la temporada 2026 y en los intérpretes que quisieran para la misma.Lionel Messi fue el primer abrochado con un renovado vínculo hasta el 2028. En el resto del mercado de pases, el ojo siempre está puesto en el fútbol argentino. Prueba de ello es la gran cantidad de jugadores del ámbito nacional hoy participan de la MLS (Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Marcelo Weigandt, Martín Ojeda, Oscar Ustari, Tomás Avilés, Baltasar Rodríguez, por mencionar algunos y sin contar a Lionel Messi y Rodrigo De Paul).
Ya sin Sergio Busquets y Jordi Alba (anunciaron sus retiros) la mirada se posó en los reemplazos de dichas leyendas junto a otros puestos a reforzar. Uno de ellos es el sector del lateral derecho donde un argentino, que actualmente acaba de clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, podría ocupar.
El argentino que podría jugar con Lionel Messi en el Inter Miami
Se trata de Facundo Mura, actualmente en Racing, equipo que acaba de eliminar a River en los octavos de final del Torneo Clausura. El lateral de 26 años quedaría como agente libre a fines de diciembre del 2025 y su destino sería la MLS, con Messi, en el Inter Miami.
El problema es que el 50% de su pase es de Estudiantes de La Plata por lo que Mura tendría que esperar la conformidad del Pincha para que emigrar sin conflictos. Sin embargo, todo indica un conflicto en puerta entre Racing y Estudiantes en el marco de un pedido de resarcimiento en la justicia deportiva por parte del elenco de La Plata con motivo de la inversión hecha.
Las negociaciones están avanzadas y todo indica que el lateral de Racing jugaría la próxima temporada en la MLS.