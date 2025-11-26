¡Es oficial! Gimnasia y Esgrima presentó su primera incorporación para el 2026

Gimnasia y Esgrima prepara su plantel para la temporada 2026 en la que jugará en Primera División. Con 16 futbolistas a disposición, el equipo de Ariel Broggi sumó al primer refuerzo proveniente de otro club del territorio provincial.
Gimnasia y Esgrima le dio la bienvenida a su primer refuerzo para la temporada 2026 en Primera División
Luciano Paredes, lateral derecho de 23 años del Deportivo Maipú, es nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima. El defensor firmó contrato hasta diciembre del 2026, y llegó a préstamo con opción de compra (en caso de ejecutarse pertenecerá al Lobo por 4 años). El jugador del Cruzado dará el salto a la Primera División con el elenco que salió campeón de la Primera Nacional en octubre pasado ante Deportivo Madryn.
Luciano Paredes, oriundo futbolísticamente de Talleres de Córdoba, renovó contrato con el Deportivo Maipú hasta el 2028 pero llegó a préstamo al elenco blanquinegro para el 2026. En el Cruzado se consolidó como titular el último año, disputando los 34 partidos de la temporada 2025 en la Primera Nacional. Además marcó 3 goles.
"Bienvenido al campeón", escribieron en las redes sociales del Lobo para darle la bienvenida a Paredes al equipo de Ariel Broggi. "Luciano Paredes ya es del Lobo. El lateral derecho de 23 años llega desde el Deportivo Maipú, a préstamo y con opción de compra. Firmó hasta diciembre del 2026".
Pensando en la Primera División, Gimnasia y Esgrima continúa de pretemporada hasta el 10 de diciembre próximo donde los futbolistas del plantel profesional entrarán en receso para comenzar luego en enero la recta final de la preparación para jugar en la elite del fútbol argentino.
Se estima que lleguen entre 15 y 17 jugadores al mensana según confirmó Joaquín Sastre, mánager deportivo de Gimnasia, a Radio Nihuil. Varios jugadores del plantel campeón emigraron ya en busca de nuevos horizontes y los que se mantienen, trabajan a destajo para llegar en condiciones óptimas al inicio de campeonato.