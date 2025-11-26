¡Es oficial! Gimnasia y Esgrima presentó su primera incorporación para el 2026

"Bienvenido al campeón", escribieron en las redes sociales del Lobo para darle la bienvenida a Paredes al equipo de Ariel Broggi. "Luciano Paredes ya es del Lobo. El lateral derecho de 23 años llega desde el Deportivo Maipú, a préstamo y con opción de compra. Firmó hasta diciembre del 2026".

Pensando en la Primera División, Gimnasia y Esgrima continúa de pretemporada hasta el 10 de diciembre próximo donde los futbolistas del plantel profesional entrarán en receso para comenzar luego en enero la recta final de la preparación para jugar en la elite del fútbol argentino.

Se estima que lleguen entre 15 y 17 jugadores al mensana según confirmó Joaquín Sastre, mánager deportivo de Gimnasia, a Radio Nihuil. Varios jugadores del plantel campeón emigraron ya en busca de nuevos horizontes y los que se mantienen, trabajan a destajo para llegar en condiciones óptimas al inicio de campeonato.