La serie argentina que arrasa en Netflix y va a cerrar el 2025 coronándose como una de las mejores del año

La plataforma de series y películas de Netflix arrasa con las producciones que ha incluido en su catálogo en 2025. Entre todos los estrenos, hay una ficción argentina que se sigue destacando como una de las mejores del año. Como si fuera poco, su protagonista es Ricardo Darín.
Ricardo Darín es el protagonista y la historia se basa en una reconocida historieta. Está entre las mejores series y películas de 2025 en Netflix
Estamos hablando de El Eternauta, una serie creada y dirigida por Bruno Stagnaro a partir de una reconocida historieta homónima. Esta versión contemporánea y cinematográfica, de solo 6 capítulos, ha logrado captar la atención de los suscriptores de Netflix a nivel mundial.
Llegó a principios de este año y no para de sumar reproducciones. Además, la crítica especializada le ha brindado los mejores elogios a El Eternauta. “La serie es bastante fiel al espíritu de la historieta original en cuanto a atmósferas, estéticas, lugares y ciertos arcos narrativos, el espectáculo épico que todo lector de la historieta siempre ha soñado con ver en imágenes en movimiento”, destacó Diego Batlle de Otros Cines.
Por su parte, la crítica Carly Lane de Collider afirma que la serie de Netflix tiene “una escalofriante historia apocalíptica que es más que capaz de envolverte en su historia, con una narrativa a veces lenta que de alguna manera sabe exactamente cuándo dar el giro adecuado”.
Netflix: de qué trata la serie El Eternauta
La sinopsis oficial de la serie El Eternauta versa: “Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Versión contemporánea basada en la novela gráfica homónima”.
Una nevada letal. Una ciudad en peligro. Mientras Buenos Aires enfrenta un asedio misterioso, un grupo de amigos guiado por Juan Salvo (Ricardo Darín) se une para descifrar el enigma y sobrevivir.
Netflix: tráiler de la serie El Eternauta
Reparto de El Eternauta, la serie de Netflix
- Ricardo Darín es Juan Salvo
- Carla Peterson es Elena
- César Troncoso es Alfredo Favalli
- Andrea Pietra es Ana
- Ariel Staltari es Omar
- Marcelo Subiotto es Lucas
- Claudio Martínez Bel es Polsky
- Orianna Cárdenas es Inga
- Mora Fisz es Clara Salvo
Dónde ver la serie El Eternauta, según la zona geográfica
- Latinoaméria: la serie El Eternauta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El Eternauta (The Eternaut) se puede ver en Netflix.
- España: la serie El Eternauta se puede ver en Netflix.