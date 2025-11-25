La serie argentina que arrasa en Netflix y va a cerrar el 2025 coronándose como una de las mejores del año

Estamos hablando de El Eternauta, una serie creada y dirigida por Bruno Stagnaro a partir de una reconocida historieta homónima. Esta versión contemporánea y cinematográfica, de solo 6 capítulos, ha logrado captar la atención de los suscriptores de Netflix a nivel mundial.

Llegó a principios de este año y no para de sumar reproducciones. Además, la crítica especializada le ha brindado los mejores elogios a El Eternauta. “La serie es bastante fiel al espíritu de la historieta original en cuanto a atmósferas, estéticas, lugares y ciertos arcos narrativos, el espectáculo épico que todo lector de la historieta siempre ha soñado con ver en imágenes en movimiento”, destacó Diego Batlle de Otros Cines.