La plataforma de series y películas de Netflix guarda un apartado en su catálogo, compuesto por algunas de las mejores producciones cinematográficas. Del género de terror, hay una que se destaca por su trama inquietante, llena de drama y misterios.
Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es una de las mejores series de terror: no te dejará dormir
Kate Siegel es la protagonista de uno de los mejores dramas de terror de Netflix. Permanece oculto en el catálogo de series y películas
No es casualidad, ya que su director es Mike Flanagan. Se trata de Misa de medianoche, una serie creada en 2021 que cuenta con solo 7 capítulos y ha sido uno de los principales éxitos de la plataforma de Netflix durante los últimos diez años.
Flanagan es un especialista en series de este estilo y ya lo ha probado con La Caída de la Casa Usher y La Maldición de Hill House. Además, Misa de medianoche tiene un reparto interesante, liderado por Zach Gilford y Kate Siegel.
Según el crítico Diego Batlle de Otros Cines, "Flanagan filmó la historia que tenía ganas de hacer con el ritmo, los climas y los temas que quiso. Con sus desniveles, caprichos y arbitrariedades, sí, pero también con su impronta, su sello, su estilo y sus obsesiones. Una verdadera serie de autor”.
Netflix: de qué trata Misa de medianoche
La sinopsis oficial sobre Misa de medianoche versa: “En esta serie de terror, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.
La historia de Netflix transcurre en un pueblo de muy pocos habitantes que se ubica en una isla a la que solo se puede arribar en bote o ferry. Al lugar, ha llegado un sacerdote con la misión de reemplazar temporalmente a un cura que ha salido de viaje por un tiempo.
La asistencia a la iglesia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, hasta que todo cambia cuando una niña paralizada de la cintura para abajo vuelve a caminar. Este supuesto “milagro” atrae nuevamente a los vecinos a las reuniones religiosas. Sin embargo, detrás de este hecho impactante se esconde un motivo mucho más oscuro.
Netflix: tráiler de la serie Misa de medianoche
Reparto de Misa de medianoche, la serie de Netflix
- Zach Gilford como Riley Flynn
- Kate Siegel como Erin Greene
- Hamish Linklater como Father Paul Hill
- Henry Thomas como Ed Flynn
- Kristin Lehman como Annie Flynn
- Samantha Sloyan como Bev Keane
- Igby Rigney como Warren Flynn
Dónde ver la serie Misa de medianoche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Misa de medianoche está disponible en Netflix.