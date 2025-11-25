Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es una de las mejores series de terror: no te dejará dormir

misa de medianoche.jpg Misa de medianoche es una de las mejores series de terror de Netflix y está protagonizada por Kate Siegel.

Según el crítico Diego Batlle de Otros Cines, "Flanagan filmó la historia que tenía ganas de hacer con el ritmo, los climas y los temas que quiso. Con sus desniveles, caprichos y arbitrariedades, sí, pero también con su impronta, su sello, su estilo y sus obsesiones. Una verdadera serie de autor”.

Netflix: de qué trata Misa de medianoche

La sinopsis oficial sobre Misa de medianoche versa: “En esta serie de terror, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.

netflix, misa de medianoche, serie.jpeg Misa de medianoche obtuvo las mejores críticas por parte de la prensa especializada y vale la pena mirar.

La historia de Netflix transcurre en un pueblo de muy pocos habitantes que se ubica en una isla a la que solo se puede arribar en bote o ferry. Al lugar, ha llegado un sacerdote con la misión de reemplazar temporalmente a un cura que ha salido de viaje por un tiempo.

La asistencia a la iglesia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, hasta que todo cambia cuando una niña paralizada de la cintura para abajo vuelve a caminar. Este supuesto “milagro” atrae nuevamente a los vecinos a las reuniones religiosas. Sin embargo, detrás de este hecho impactante se esconde un motivo mucho más oscuro.

Netflix: tráiler de la serie Misa de medianoche

Embed - MIDNIGHT MASS Trailer 2 (2021) SUBTITULADO [HD] Misa de medianoche

Reparto de Misa de medianoche, la serie de Netflix

Zach Gilford como Riley Flynn

Kate Siegel como Erin Greene

Hamish Linklater como Father Paul Hill

Henry Thomas como Ed Flynn

Kristin Lehman como Annie Flynn

Samantha Sloyan como Bev Keane

Igby Rigney como Warren Flynn

Dónde ver la serie Misa de medianoche, según la zona geográfica