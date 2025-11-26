El mundo tiene una nueva ciudad más grande: quién le robó el puesto 1 a Tokio

Además, nueve de las diez ciudades más pobladas del mundo se localizan en Asia. Solo El Cairo, capital de Egipto, es la excepción. Esta metrópoli se posicionó en el séptimo lugar del ranking con 25 millones de habitantes, una población que excede el doble de la de Nueva York.

Otras ciudades que completan la lista de las diez principales son Nueva Delhi (30,2 millones), Shanghái (29,6 millones), Guangzhou (27,6 millones), Manila (24,7 millones), Calcuta (22,5 millones) y Seúl (22,5 millones).

Li Junhia, subsecretario general de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas, declaró algo muy relevante: “La urbanización es una fuerza definitoria de nuestro tiempo. Cuando se gestiona de manera inclusiva y estratégica, puede desbloquear vías transformadoras para la acción climática, el crecimiento económico y la equidad social”.

En 1975, solamente existían ocho megaciudades, es decir, urbes con una población de al menos diez millones de personas. Ahora, en 2025, esa cifra aumentó a 33. De ellas, diecinueve se encuentran en Asia. En Estados Unidos, solo Los Ángeles y la ciudad de Nueva York califican como megaciudades.

El futuro de la ciudad y el desplazamiento de su población

jakarta Yakarta es enorme, y tiene la población más grande del planeta.

Las proyecciones de la ONU indican que, hacia 2050, Daca será probablemente la ciudad más poblada del mundo, con 52,1 millones de residentes. En contraste, la población de Tokio disminuirá en 2,7 millones. Esto es una consecuencia directa de la crisis demográfica y de envejecimiento que afecta a Japón.

Yakarta, además de su récord de población, es una ciudad que enfrenta serios problemas ambientales y de infraestructura: padece sismos, es propensa a inundaciones, tiene altos niveles de contaminación y se está hundiendo rápidamente. Por esta razón, en agosto de 2019, el entonces presidente indonesio, Joko Widodo, anunció el traslado de la capital.

La nueva capital de Indonesia, Nusantara, se localiza a 1.200 millas en Borneo. Esta región posee una biodiversidad muy alta. Sin embargo, el proyecto de reubicación afrontó varios contratiempos durante su desarrollo.

Los inconvenientes incluyeron demoras en la construcción, una escasez de inversión extranjera y dificultades gerenciales y de mundo relacionadas con la tenencia de la tierra. Un proyecto de esta magnitud, evidentemente, conlleva grandes desafíos logísticos.