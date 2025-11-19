Con un cierre multitudinario a cargo de Miranda!, la Peatonal del Vino 2025 vivió su edición más exitosa y convocante. A lo largo del fin de semana, 110.000 personas pasaron por la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, consolidando al evento como uno de los más potentes del calendario cultural mendocino.
Destacaron que la Peatonal del Vino reunió a 110.000 personas con un impacto de más de $500 millones
El evento musical y gastronómico sedujo a visitantes de 16 provincias y cuatro países. Los detalles que dejó una movida que regresó luego de 6 años
El movimiento del público se tradujo en un impacto económico de $518.765.000, cifra que surge de la venta de 11.000 cuponeras y 19.400 tickets gastronómicos. “Agradezco a los miles de mendocinos y turistas que participaron del evento porque colaboraron con emprendedores y pymes de la Ciudad y de la provincia. Si bien el Gobierno nacional es quien tiene las herramientas macroeconómicas, desde el municipio asumimos el compromiso de continuar acompañando al sector gastronómico y turístico como motor del desarrollo económico de la Ciudad”, señaló el intendente Ulpiano Suarez.
La masiva convocatoria impactó más allá del predio principal: los polos gastronómicos de Arístides y Colón trabajaron a lleno durante y después del evento, impulsados por la gran circulación de visitantes en la zona del Parque Cívico.
La Peatonal del Vino, con visitantes otras provincias y países
Además, aseguran que la Peatonal del Vino volvió a atraer público de distintos rincones del país y del exterior. Llegaron visitantes de 16 provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe, San Juan, Jujuy, Neuquén y Río Negro— y de CABA, Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.
La propuesta combinó vino, gastronomía y cultura, con la participación de 40 bodegas que llevaron 1.500 botellas y ofrecieron 32.400 degustaciones en 11.000 copas, atendidas por un equipo de 110 personas entre sommeliers y personal de apoyo.
El patio gastronómico sumó 25 stands y foodtrucks, que despacharon 19.400 menús con el trabajo de 125 empleados. A esto se agregó el aporte técnico de 330 trabajadores pertenecientes a 10 empresas de sonido, iluminación, pantallas, generadores, estructuras y escenografía.
Con iniciativas como la Peatonal del Vino, la Vendimia de la Ciudad, el Aniversario de la Arístides, el Boulevard del Café, el Mundial de la Hamburguesa y Halloween en Arístides, el municipio busca reforzar su perfil como motor económico, turístico y cultural.