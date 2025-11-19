Destacaron que la Peatonal del Vino reunió a 110.000 personas con un impacto de más de $500 millones

La Peatonal del Vino, con visitantes otras provincias y países

Además, aseguran que la Peatonal del Vino volvió a atraer público de distintos rincones del país y del exterior. Llegaron visitantes de 16 provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe, San Juan, Jujuy, Neuquén y Río Negro— y de CABA, Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

La propuesta combinó vino, gastronomía y cultura, con la participación de 40 bodegas que llevaron 1.500 botellas y ofrecieron 32.400 degustaciones en 11.000 copas, atendidas por un equipo de 110 personas entre sommeliers y personal de apoyo.

Miranda! en la Peatonal del Vino

El patio gastronómico sumó 25 stands y foodtrucks, que despacharon 19.400 menús con el trabajo de 125 empleados. A esto se agregó el aporte técnico de 330 trabajadores pertenecientes a 10 empresas de sonido, iluminación, pantallas, generadores, estructuras y escenografía.

Con iniciativas como la Peatonal del Vino, la Vendimia de la Ciudad, el Aniversario de la Arístides, el Boulevard del Café, el Mundial de la Hamburguesa y Halloween en Arístides, el municipio busca reforzar su perfil como motor económico, turístico y cultural.