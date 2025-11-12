Lo que hay que saber de la Peatonal del Vino: noches de sabor y mucha música en la Ciudad

Además, se implementarán cortes y desvíos de tránsito coordinados con Seguridad Ciudadana para garantizar una circulación ordenada.

transito peatonal del vino La disposición del tránsito y la organización durante la Peatonal del Vino.

Peatonal del Vino 2025, un encuentro sustentable con novedades y hasta asistente virtual

Esta edición refuerza el enfoque ambiental y sustentable del encuentro. Se medirá la huella de carbono del evento, se recolectará el aceite usado de los food trucks, habrá contenedores diferenciados para reciclaje y se realizará limpieza constante antes, durante y después de cada jornada.

Es bueno destacar que el espacio contará también con sectores adaptados: habrá un área para personas con discapacidad junto a calle La Pampa, puestos sanitarios, puntos de encuentro y equipos de asistencia inmediata distribuidos en cinco zonas del predio.

Tras 6 años de ausencia —la última edición fue en 2019—, la Peatonal del Vino vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena. Durante ambas noches, el público podrá degustar más de 100 etiquetas, disfrutar de un sector VIP, arte en vivo y un line up musical que promete convocar a multitudes.

Mendoza 09-05-18 Peatonal del vino. Leonela Garcia. Foto: Nicolas Galuya

El sábado 15 será la noche electrónica con los DJ’s Chapa y Castelo y Brigado Crew. En tanto, el domingo 16 cerrará con presentaciones de Miranda!, Gauchito Club y otros artistas destacados.

El ingreso será gratuito, mientras que las degustaciones se realizarán mediante cuponeras —ya disponibles en peatonaldelvino.com—, válidas únicamente para el día seleccionado.

Además, la organización avisó que los puntos de degustación abrirán a las 19, y que los menús gastronómicos tendrán precios accesibles desde $6.000.

Como novedad tecnológica, esta edición contará con “Dionisia”, una asistente virtual que brindará información sobre el evento, bodegas y servicios disponibles.