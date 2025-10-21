Inicio Sociedad Peatonal del Vino
En el Parque Cívico

Peatonal del Vino: fechas, bodegas y cómo acceder a la nueva preventa de degustaciones

La Peatonal del Vino vuelve tras 6 años con dos jornadas de vino, música y gastronomía, el 15 y 16 de noviembre en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno. Segunda instancia de venta de cuponeras

Por UNO
La Peatonal del Vino vuelve después de 6 años con dos jornadas de vino, música y gastronomía. 

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición de la Peatonal del Vino, el tradicional encuentro que celebra la cultura vitivinícola con propuestas gastronómicas, arte y música en vivo. El evento se desarrollará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 horas, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

La primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que se habilitó una segunda instancia de venta, sujeta a disponibilidad.

Hay que destacar que el sábado 15 será el día electrónico, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. El domingo 16 será el día de bandas, con un line up que combina artistas nacionales y locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia.

Mendoza 09-05-18 Peatonal del vino. Leonela Garcia. Foto: Nicolas Galuya
La Peatonal del Vino 2025 llega con mucha música y gastronomía. Imagen ilustrativa

La Peatonal del Vino vuelve después de 6 años

La organización informó, además, que el evento contará con “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa de inteligencia artificial India, que ofrecerá información y recomendaciones culturales y gastronómicas a través de WhatsApp.

En tanto, en esta edición participarán 32 bodegas locales, entre ellas Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia. Los asistentes podrán degustar más de 100 etiquetas mediante cuponeras anticipadas, disponibles a través de la plataforma Venti.

La Peatonal del Vino 2025 se consolida como una propuesta cultural y turística que refuerza la identidad de Mendoza como Capital Internacional del Vino, combinando tradición vitivinícola, innovación y espacios de disfrute al aire libre.

