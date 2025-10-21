Peatonal del Vino: fechas, bodegas y cómo acceder a la nueva preventa de degustaciones

La primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que se habilitó una segunda instancia de venta, sujeta a disponibilidad.

Hay que destacar que el sábado 15 será el día electrónico, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. El domingo 16 será el día de bandas, con un line up que combina artistas nacionales y locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia.