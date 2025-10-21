La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición de la Peatonal del Vino, el tradicional encuentro que celebra la cultura vitivinícola con propuestas gastronómicas, arte y música en vivo. El evento se desarrollará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 horas, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.
Peatonal del Vino: fechas, bodegas y cómo acceder a la nueva preventa de degustaciones
La Peatonal del Vino vuelve tras 6 años con dos jornadas de vino, música y gastronomía, el 15 y 16 de noviembre en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno. Segunda instancia de venta de cuponeras
La primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que se habilitó una segunda instancia de venta, sujeta a disponibilidad.
Hay que destacar que el sábado 15 será el día electrónico, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. El domingo 16 será el día de bandas, con un line up que combina artistas nacionales y locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia.
La Peatonal del Vino vuelve después de 6 años
La organización informó, además, que el evento contará con “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa de inteligencia artificial India, que ofrecerá información y recomendaciones culturales y gastronómicas a través de WhatsApp.
En tanto, en esta edición participarán 32 bodegas locales, entre ellas Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia. Los asistentes podrán degustar más de 100 etiquetas mediante cuponeras anticipadas, disponibles a través de la plataforma Venti.
La Peatonal del Vino 2025 se consolida como una propuesta cultural y turística que refuerza la identidad de Mendoza como Capital Internacional del Vino, combinando tradición vitivinícola, innovación y espacios de disfrute al aire libre.