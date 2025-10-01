Miranda! gratis en Mendoza: cuándo y dónde tocará la banda del momento

Después de seis años, la Peatonal del Vino volverá a encender la primavera mendocina. El clásico evento que combina música en vivo, gastronomía y la mejor selección de bodegas locales tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. La entrada será libre y gratis con el protagonismo de la popular banda de pop Miranda!.
