Miranda! gratis en Mendoza: cuándo y dónde tocará la banda del momento

El segundo día, con Miranda! y el talento mendocino

La segunda jornada, el domingo 16, quedará en manos de las bandas. El escenario reunirá a artistas consagrados y locales: Miranda! llegará con su impronta pop, acompañado por Gauchito Club y la joven Camila Coccia, quienes darán un toque mendocino al cierre.

Además de la música, los asistentes podrán recorrer propuestas gastronómicas, expresiones artísticas y degustar más de 100 etiquetas de vino. La organización adelantó que pronto se conocerán nuevos artistas que completarán la grilla.

Gauchito Club.jpg Gauchito Club brillará en la Capital del Vino 2025.

Hay que remarcar que tanto para el primer día como para el segundo habrá preventa de cuponeras.

Con la edición 2025, la Ciudad de Mendoza reafirma su sello de Capital Internacional del Vino y se prepara para recibir a miles de visitantes en un encuentro que promete ser mucho más que un festival: una verdadera celebración de la cultura vitivinícola.