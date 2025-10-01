Inicio Espectáculos Miranda!
Miranda! gratis en Mendoza: cuándo y dónde tocará la banda del momento

La Peatonal del Vino 2025 regresa a la Ciudad con dos noches de música, arte y copas bien en alto. Además de Miranda!, todo el programa y lo que hay que saber

Miranda! tocará gratis en Mendoza en el marco de la Peatonal del Vino 2025. 

Después de seis años, la Peatonal del Vino volverá a encender la primavera mendocina. El clásico evento que combina música en vivo, gastronomía y la mejor selección de bodegas locales tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. La entrada será libre y gratis con el protagonismo de la popular banda de pop Miranda!.

El arranque del festival capitalino, el sábado 15, estará dedicado a la música electrónica. La cabina recibirá a Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra, nombres que marcan la agenda de DJs y productores del momento.

Miranda! actuará una vez más en Mendoza. Se espera una gran concurrencia.

El segundo día, con Miranda! y el talento mendocino

La segunda jornada, el domingo 16, quedará en manos de las bandas. El escenario reunirá a artistas consagrados y locales: Miranda! llegará con su impronta pop, acompañado por Gauchito Club y la joven Camila Coccia, quienes darán un toque mendocino al cierre.

Además de la música, los asistentes podrán recorrer propuestas gastronómicas, expresiones artísticas y degustar más de 100 etiquetas de vino. La organización adelantó que pronto se conocerán nuevos artistas que completarán la grilla.

Gauchito Club brillará en la Capital del Vino 2025.

Hay que remarcar que tanto para el primer día como para el segundo habrá preventa de cuponeras.

Con la edición 2025, la Ciudad de Mendoza reafirma su sello de Capital Internacional del Vino y se prepara para recibir a miles de visitantes en un encuentro que promete ser mucho más que un festival: una verdadera celebración de la cultura vitivinícola.

