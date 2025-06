Pocos lo saben: la canción que Miranda! dejó de cantar por tratarse de un amor turbio entre profe y alumna

Por qué Miranda! dejó de cantar "El profe"

La canción fue compuesta por Ale Sergi y Juliana Gattas, cuerpo y alma de Miranda! por más de 30 años. El cantante se refirió al tema en varias entrevistas y explicó que la letra se refiere más a una "fantasía sexual o un juego de roles entre mayores". Sin embargo, decidieron dejar de interpretarla en sus shows, aunque también quedó un registro en vivo en su disco "Sin restricciones en vivo".

No obstante, la canción no desapareció del todo en los conciertos de Miranda!. En un momento de su última gira en 2024 hay un pasaje en el que una suerte de extraterrestre junto a otros personajes en el escenario que realizan una coreografía al ritmo de "El profe" pero con una letra cantada en un idioma extraño, casi alienígena.

Las partes más picantes de "El profe", la canción que Miranda! dejó de cantar

Como si las estrofas citadas no fueran suficientemente elocuentes para "cancelar" la canción, existen otras frases directamente increíbles. Por caso la estrofa que dice: Yo quiero ser tu negro del camión, yo quiero ser tu cerdo picarón, yo quiero hacerte las cosas más sucias de un modo elegante. Yo quiero que te toques para mí, quiero tocarme y acabar en ti. ¡Ay, si supieras cómo me emociona el solo pensarlo! no deja mucho lugar a interpretaciones no cancelables.

Sin embargo, el video de la canción sigue estando en plataformas como Youtube.

Los comentarios que tiene este video son increíbles. Son muchísimos los usuarios que no habían reparado en la letra y en los miles de comentarios todos reparan en lo "fuerte" de la letra o la inocencia de haberla cantado con "10 años".