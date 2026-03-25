La Orquesta Pianoforte dará inicio a su cuarta temporada de conciertos con el espectáculo "Compositores Mendocinos Sinfónico 2", que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). La gala, que propone un recorrido por la música académica, el pop, el rock y el folclore en formato sinfónico, contará con la participación de destacados solistas de la escena local bajo la batuta del Maestro Marko Santelices. Las entradas tienen un valor general de $20.000 y ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma EntradaWeb.
Teatro Independencia: Orquesta Pianoforte lanza su cuarta temporada con una gala de compositores mendocinos
Bajo la dirección de Marko Santelices, el ensamble presenta la segunda edición de "Compositores Mendocinos Sinfónico", un cruce de géneros que reúne a 15 artistas locales en versiones orquestales inéditas
Tras el éxito de su primera entrega, este proyecto vuelve a poner en valor la creación regional, permitiendo que referentes de diversos estilos presenten sus canciones en versiones orquestales especialmente arregladas para la ocasión. El concierto, que tendrá una duración de 90 minutos, refuerza en esta edición su mirada inclusiva y diversa, consolidando el compromiso de la orquesta con la identidad cultural y la innovación sonora.
Protagonistas y repertorio
El programa de la noche abarcará un amplio abanico musical, desde la música épica hasta el rock, interpretado por los siguientes artistas y sus obras:
- Violeta Trujillo: De mi boca salen pájaros
- Leonardo Pittella: I can feel
- Javier Rodríguez: Dos amores
- Aquaire: Tus alas
- Ruido Cassette: Dimensiones
- Bruno Riolobo: La vida es tan corta
- Tunduques: Liberación
- Sin Eskape: Olvidarte Sutilmente
- Mozo Yogui: Rompeviento
- TALKID: Algo más
- Cipriano atómico: Soledad
- Mar Composer: Dancing leaves
- Juan Cruz Zuloaga: Nuestra parte de noche
- Emanuel Johnson: Paseo por Mendoza
- Santiago Curto: Milonga
Sobre el director: Marko Santelices
El Maestro Marko Andro Santelices Skorin es Licenciado en Artes Musicales (UNA), especializado en Dirección Orquestal y Clarinete. Actualmente reside en Buenos Aires, donde se desempeña como director asistente de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Su trayectoria incluye la dirección de la Orquesta de Florencio Varela en 2025 y de piezas como La cambiale di matrimonio y Pedro y el lobo. Es, además, fundador de la Orquesta Académica de Antofagasta y desarrolla una intensa labor pedagógica entre Argentina y Chile.
La organización y producción general de este evento está a cargo de la Fundación Pianoforte, con el liderazgo de Camila Tula Egea y Facundo Nievas, quienes continúan impulsando la excelencia artística y la conexión profunda con la música de Mendoza.