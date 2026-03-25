Teatro Independencia: Orquesta Pianoforte lanza su cuarta temporada con una gala de compositores mendocinos

Tras el éxito de su primera entrega, este proyecto vuelve a poner en valor la creación regional, permitiendo que referentes de diversos estilos presenten sus canciones en versiones orquestales especialmente arregladas para la ocasión. El concierto, que tendrá una duración de 90 minutos, refuerza en esta edición su mirada inclusiva y diversa, consolidando el compromiso de la orquesta con la identidad cultural y la innovación sonora.

Leonardo Pittella en el Teatro Independencia 2.jpg Leonardo Pittella, pianista y fundador de la Orquesta Pianoforte.

Protagonistas y repertorio

El programa de la noche abarcará un amplio abanico musical, desde la música épica hasta el rock, interpretado por los siguientes artistas y sus obras: