En el marco del Día Mundial del Teatro, el talentoso actor argentino Osqui Guzmán llega a Mendoza con su espectáculo "El Bululú. Antología endiablada". Las funciones serán el viernes 27 de marzo a las 21.30 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) y el sábado 28 de marzo a las 21.30 en el Teatro Encio Bianchi (Lavalle 5577, Rivadavia). Las entradas tienen un valor general de $25.000 y pueden adquirirse a través de Entradaweb o en las boleterías de ambas salas.
Teatro Independencia: Osqui Guzmán trae a Mendoza su multipremiado unipersonal "El Bululú"
El reconocido actor se presentará en el Independencia y el Teatro Bianchi de Rivadavia con una pieza que fusiona el Siglo de Oro español con la herencia boliviana y el oficio de la costurería
Sinopsis de "El Bululú"
La obra se construye sobre una hipótesis conmovedora: el teatro como una herramienta para reconstruir la identidad. La historia narra cómo Guzmán, hijo de padres bolivianos dedicados a la costurería, se inscribió por error en la Escuela Nacional de Arte Dramático.
En sus inicios como actor, descubrió un disco de José María Vilches, el actor español que popularizó "El Bululú" (comediante que recorría pueblos haciendo todas las voces de una obra). A partir de allí, Guzmán genera una "antología endiablada" donde los textos clásicos de Federico García Lorca y el Siglo de Oro español se entrelazan con la cultura andina y los recuerdos de su infancia entre telas y máquinas de coser.
Un fenómeno de crítica y público
Bajo la dirección de Leticia González de Lellis y el propio Guzmán, la pieza ha recorrido los festivales más importantes de Iberoamérica (Cádiz, Miami, La Paz) y viene de un éxito rotundo en la calle Corrientes durante las temporadas 2024 y 2025.
El equipo artístico se completa con:
- Música original: Javier López del Carril.
- Asesoramiento en dramaturgia: Mauricio Kartun.
- Vestuario: Gabriela Aurora Fernández.
- Iluminación: Adrián Cintioli.
Sobre Osqui Guzmán
Egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Guzmán es uno de los actores más versátiles de su generación. Ha brillado en éxitos como "Toc Toc", "Los Bonobos" y producciones de Mauricio Kartun. En televisión, su rostro es familiar por participaciones en "Maradona: Sueño Bendito", "El Marginal 3" y "Apache". Su labor en "El Bululú" le ha valido los premios ACE, Estrella de Mar, Konex y el Premio José María Vilches, entre otros reconocimientos que lo consagran como una figura central de la cultura nacional.