Teatro Independencia: Osqui Guzmán trae a Mendoza su multipremiado unipersonal "El Bululú"

Un fenómeno de crítica y público

Bajo la dirección de Leticia González de Lellis y el propio Guzmán, la pieza ha recorrido los festivales más importantes de Iberoamérica (Cádiz, Miami, La Paz) y viene de un éxito rotundo en la calle Corrientes durante las temporadas 2024 y 2025.

El equipo artístico se completa con:

Música original: Javier López del Carril.

Asesoramiento en dramaturgia: Mauricio Kartun.

Vestuario: Gabriela Aurora Fernández.

Iluminación: Adrián Cintioli.

Sobre Osqui Guzmán

Egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Guzmán es uno de los actores más versátiles de su generación. Ha brillado en éxitos como "Toc Toc", "Los Bonobos" y producciones de Mauricio Kartun. En televisión, su rostro es familiar por participaciones en "Maradona: Sueño Bendito", "El Marginal 3" y "Apache". Su labor en "El Bululú" le ha valido los premios ACE, Estrella de Mar, Konex y el Premio José María Vilches, entre otros reconocimientos que lo consagran como una figura central de la cultura nacional.