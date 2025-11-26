Lanús y Tigre definen al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora y dónde verlo

Este miércoles, Lanús -flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025- y Tigre definirán al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. Desde las 21.30 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, el Granate y el Matador disputarán el duelo de octavos de final con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la transmisión de TNT Sports Premium.
El Granate terminó segundo en la tabla de posiciones de la Zona B con 30 unidades, una menos que Rosario Central, líder ya eliminado ante Estudiantes de La Plata en un encuentro caliente en el Gigante de Arroyito. Como mejor posicionado, Lanús se aseguró la localía al menos hasta la final.
Por su parte, Tigre culminó séptimo de la Zona A por debajo del ya clasificado Barracas Central (eliminó a Deportivo Riestra). El equipo de Diego Davobe además se aseguró el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por Tabla Anual. Su último partido terminó con derrota 0-2 ante Boca en La Bombonera.
Lanús vs Tigre por los octavos de final del Torneo Clausura
El ganador del duelo entre el Granate y el Matador se enfrentará ante Racing en los cuartos de final del Torneo Clausura. La Academia eliminó en un partido épico a River en el Cilindro de Avellaneda y el equipo de Gustavo Costas espera rival para la próxima fase.
En caso de avanzar Lanús, el cruce de cuartos se dará en la casa del equipo de Mauricio Pellegrino dado que la Academia terminó tercero en la Zona A (peor ubicado que el Granate). Si el ganador es el Matador de Victoria, el duelo de cuartos de final del Clausura se disputará en el Cilindro de Avellaneda por ser el mejor ubicado al cierre de la fase regular.
Los cruces ya definidos de los cuartos de final del Torneo Clausura
Boca vs Argentinos Juniors
Estudiantes de La Plata vs Central Córdoba de Santiago del Estero