Lanús y Tigre definen al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora y dónde verlo

Por su parte, Tigre culminó séptimo de la Zona A por debajo del ya clasificado Barracas Central (eliminó a Deportivo Riestra). El equipo de Diego Davobe además se aseguró el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por Tabla Anual. Su último partido terminó con derrota 0-2 ante Boca en La Bombonera.

Lanús vs Tigre por los octavos de final del Torneo Clausura

El ganador del duelo entre el Granate y el Matador se enfrentará ante Racing en los cuartos de final del Torneo Clausura. La Academia eliminó en un partido épico a River en el Cilindro de Avellaneda y el equipo de Gustavo Costas espera rival para la próxima fase.

nacho russo tigre Nacho Russo es la carta de gol de Tigre.

En caso de avanzar Lanús, el cruce de cuartos se dará en la casa del equipo de Mauricio Pellegrino dado que la Academia terminó tercero en la Zona A (peor ubicado que el Granate). Si el ganador es el Matador de Victoria, el duelo de cuartos de final del Clausura se disputará en el Cilindro de Avellaneda por ser el mejor ubicado al cierre de la fase regular.

Los cruces ya definidos de los cuartos de final del Torneo Clausura