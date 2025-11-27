El Real Madrid la venía pasando mal porque estaba viviendo una racha negativa de tres partidos sin ganar (derrota por 1 a 0 contra el Liverpool por Champions League y empates contra Rayo Vallecano sin goles y con Elche por 2 a 2) por lo que el equipo dirigido por Xabi Alonso estaba siendo analizado de reojo y con ciertas suspicacias.

Y quien surgió para poner la Casa en orden fue Kylian Mbappé que con sus cuatro goles se sienta junto a figuras legendarias del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano. De esta manera el conjunto donde milita Franco Mastantuono alcanzó los 12 puntos con cuatro triunfos y una derrota; mientras que Mbappé llegó a los nueve goles en la Champions League ubicándose en la cima de la tabla de goleadores.

En la fecha 6 el Real Madrid recibirá al Manchester City el miércoles 10 de diciembre que viene de caer como local contra el Bayer Leverkusen por 2 a 0.

Kylian Mbappé - 4 goles Kyliam Mbappé con sus premios: la pelota al marcar tres goles (fueron cuatro en total) y el premio al Jugador del Partido.

La reacción de Mbappé ante un periodista que acusó la "Mbappédependencia" del Real Madrid

Luego de consumada la victoria frente a Olympiacos el periodista Miguel Ángel Toribio (de Radio Marca) le consultó al goleador francés sobre una supuesta "Mbappédependencia", lo que no cayó bien en el delantero: "Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles. Cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles.

Es que Mbappé ha convertido 8 goles en 5 partidos de Champions mientras que en la temporada convirtió 22 de los 40 goles del Real Madrid: "No pienso que haya dependencia o algo así. Es más una cosa de periodistas o de gente de fuera".

Puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido. Puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido.

"En cada equipo hay jugadores con un trabajo que hacer y el mío es marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo", agregó.

Ante la respuesta negativa el periodista intentó abordarlo por otro lado aunque haciendo hincapié en su punto y le mencionó que en los partidos que no marcó, el Real no ganó: "Sí, pero eso no tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles. No ‘dependencia’. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar".