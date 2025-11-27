La reacción de Mbappé ante un periodista que acusó la "Mbappédependencia" del Real Madrid

El Real Madrid viajó a Grecia para enfrentar al Olympiacos por la quinta fecha de la Champions League y se quedó con los tres puntos al vencerlos por 4 a 3 con la particularidad que Kylian Mbappé firmó un póker de goles.
El francés se convirtió en la carta goleadora de los Merengues y en lo que va del año ya convirtió en 59 oportunidades, ubicándose en el primer puesto de los máximos goleadores por encima de Harry Kane (54), Erling Haaland (51) y Lionel Messi (46).
El partido comenzó difícil para el equipo español porque a los 8 minutos ya lo perdía tras el tanto de Chiquinho, pero apareció el delantero francés para dar vuelta la situación con un triplete que trajo tranquilidad a los de la Casa Blanca. Para colmo, más tarde, convirtió su cuarto gol.
El Real Madrid la venía pasando mal porque estaba viviendo una racha negativa de tres partidos sin ganar (derrota por 1 a 0 contra el Liverpool por Champions League y empates contra Rayo Vallecano sin goles y con Elche por 2 a 2) por lo que el equipo dirigido por Xabi Alonso estaba siendo analizado de reojo y con ciertas suspicacias.
Y quien surgió para poner la Casa en orden fue Kylian Mbappé que con sus cuatro goles se sienta junto a figuras legendarias del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano. De esta manera el conjunto donde milita Franco Mastantuono alcanzó los 12 puntos con cuatro triunfos y una derrota; mientras que Mbappé llegó a los nueve goles en la Champions League ubicándose en la cima de la tabla de goleadores.
En la fecha 6 el Real Madrid recibirá al Manchester City el miércoles 10 de diciembre que viene de caer como local contra el Bayer Leverkusen por 2 a 0.
Luego de consumada la victoria frente a Olympiacos el periodista Miguel Ángel Toribio (de Radio Marca) le consultó al goleador francés sobre una supuesta "Mbappédependencia", lo que no cayó bien en el delantero: "Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"
Es que Mbappé ha convertido 8 goles en 5 partidos de Champions mientras que en la temporada convirtió 22 de los 40 goles del Real Madrid: "No pienso que haya dependencia o algo así. Es más una cosa de periodistas o de gente de fuera".
"En cada equipo hay jugadores con un trabajo que hacer y el mío es marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo", agregó.
Ante la respuesta negativa el periodista intentó abordarlo por otro lado aunque haciendo hincapié en su punto y le mencionó que en los partidos que no marcó, el Real no ganó: "Sí, pero eso no tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles. No ‘dependencia’. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar".