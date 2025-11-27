Desde Barcelona, con la meta de recuperar a Messi: "Es patrimonio del club"

Muchos fanáticos no le perdonan a Joan Laporta la salida deLionel Messi del F.C Barcelona. En agosto del 2021, el entonces presidente del club culé decidió no renovarle contrato al mejor jugador del mundo y desató un sinfín de críticas y cuestionamientos en pos de proteger el Fair Play financiero que obligaba LaLiga española. Así, sin sentarse a negociar con el 10 y su familia, el rosarino se despidió luego de toda una vida vistiendo la camiseta del club catalán.
La historia reflotó con el regreso de Messi al Camp Nou, que encendió nuevas alarmas en Barcelona para Joan Laporta. Ante el hecho, el presidente se encargó de volver a mostrarse implacable con el no regreso del astro argentino al Barcelona. "Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde", había expresado el mandatario a Catalunya Radio.
Hace algunos días, la novela Laporta-regreso Messi tuvo su continuidad. En la reapertura del Camp Nou luego de dos años y medio de reparaciones, los hinchas del elenco blaugrana se manifestaron y pidieron por el retorno del 10. Transcurridos diez minutos del encuentro ante Athletico de Bilbao, los fanáticos del club culé corearon el nombre de Messi pidieron su regreso.
La competencia de Joan Laporta que quiere llevar a Lionel Messi de regreso al Barcelona
Xavi Vilajoana, antiguo responsable del área del fútbol de Barcelona durante la gestión de Josep María Bartomeu, recogió el guante del "Retorno del Rey" y lanzó con todo su candidatura en contra de la postura de Laporta de cara a las elecciones del 2026.
En el acto de lanzamiento de su candidatura, Vilajoana acusó a Joan Laporta de "esconder, tergiversar y mentirle" a los afiliados al club blaugrana en cuanto a las finanzas de la institución, planteando una malversación de fondos. Además, tomó la bandera del regreso de Lionel Messi al F.C Barcelona, como manifestó el rosarino hace algún tiempo con el deseo de volver.
"El primero que tendría que hablar del asunto Messi es el señor Laporta. Al final, el hecho de que Messi hace cuatro años que no esté con nosotros fue una decisión exclusiva del actual presidente. Es al primero que se le debería preguntar por qué no sigue Messi, porque ha quedado claro, a los números y a los informes aparecidos me remito, que un tema económico no era", expresó el ex funcionario de la era Bartomeu.
"Si lo económico era una excusa, no veo que solución aportó echar a Messi en ese momento. Leo Messi es patrimonio del club. El Barça no se entiende sin Messi y Messi no se entiende sin el Barça. A partir de ahí, hay infinitas maneras de gestionarlo. Messi es adulto, está en otro club, somos conscientes que ama al Barça y obviamente el Barça ama a Messi. A partir de ahí, ¿alguien cree que va a haber dificultades en cuadrar cuando una persona y una institución se aman? Yo creo que en su momento llegar", sentenció Vilajoana.
El deseo de Messi de volver al Barcelona
Cuando visitó el Camp Nou una noche de noviembre, el astro argentino se encargó de dejar en claro sus ganas de volver a jugar allí para los fanáticos que tanto lo vieron crecer, y además de reconocer que nunca quiso salir del elenco culé. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, expresó el rosarino el pasado 10 de noviembre en su cuenta de Instagram.