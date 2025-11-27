Desde Barcelona, con la meta de recuperar a Messi: "Es patrimonio del club"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992263203342909855?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992263203342909855%7Ctwgr%5E5981df060ec7d8c831028846da400d9d3beb3d6b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fcamp-nou-reabrio-puertas-hinchas-barcelona-pidieron-lionel-messi-ovacion-rosarino-minuto-10_0_cgnYDt3X9r.html&partner=&hide_thread=false ¡EL PUEBLO BLAUGRANA PIDIÓ POR SU REY! En su regreso al mítico Camp Nou, los hinchas de Barcelona corearon por Leo Messi a los 10' de partido ante Athletic Club.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/owqjjITKT0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

La competencia de Joan Laporta que quiere llevar a Lionel Messi de regreso al Barcelona

Xavi Vilajoana, antiguo responsable del área del fútbol de Barcelona durante la gestión de Josep María Bartomeu, recogió el guante del "Retorno del Rey" y lanzó con todo su candidatura en contra de la postura de Laporta de cara a las elecciones del 2026.

En el acto de lanzamiento de su candidatura, Vilajoana acusó a Joan Laporta de "esconder, tergiversar y mentirle" a los afiliados al club blaugrana en cuanto a las finanzas de la institución, planteando una malversación de fondos. Además, tomó la bandera del regreso de Lionel Messi al F.C Barcelona, como manifestó el rosarino hace algún tiempo con el deseo de volver.

"El primero que debería hablar de MESSI es el señor LAPORTA."



"¿Por qué le echó? Es evidente que no fue por un tema económico.”



Las palabras de Xavi Vilajoana en su campaña electoral



@DBR8 pic.twitter.com/pOCg9kp5FY — Diario SPORT (@sport) November 27, 2025

"El primero que tendría que hablar del asunto Messi es el señor Laporta. Al final, el hecho de que Messi hace cuatro años que no esté con nosotros fue una decisión exclusiva del actual presidente. Es al primero que se le debería preguntar por qué no sigue Messi, porque ha quedado claro, a los números y a los informes aparecidos me remito, que un tema económico no era", expresó el ex funcionario de la era Bartomeu.

"Si lo económico era una excusa, no veo que solución aportó echar a Messi en ese momento. Leo Messi es patrimonio del club. El Barça no se entiende sin Messi y Messi no se entiende sin el Barça. A partir de ahí, hay infinitas maneras de gestionarlo. Messi es adulto, está en otro club, somos conscientes que ama al Barça y obviamente el Barça ama a Messi. A partir de ahí, ¿alguien cree que va a haber dificultades en cuadrar cuando una persona y una institución se aman? Yo creo que en su momento llegar", sentenció Vilajoana.

El deseo de Messi de volver al Barcelona

Messi Camp Nou Messi en el renovado Camp Nou en su visita sorpresa nocturna.

Cuando visitó el Camp Nou una noche de noviembre, el astro argentino se encargó de dejar en claro sus ganas de volver a jugar allí para los fanáticos que tanto lo vieron crecer, y además de reconocer que nunca quiso salir del elenco culé. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, expresó el rosarino el pasado 10 de noviembre en su cuenta de Instagram.