El Banco Ciudad subasta alhajas desde $290.000: anillos de oro, aros de plata y un relojito pulsera con cadena de seguridad

Subasta-Banco-Ciudad-alhajas Las subastas online del Banco Ciudad son procesos de venta de bienes a través de una plataforma digital donde los interesados pujan por internet para convertirse en el mejor postor y adquirir el artículo.

Banco Ciudad: se subasta 12 alhajas de oro y plata

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 12 diferentes alhajas entre anillos de oro, pulseras reloj y aros. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el martes 9 de diciembre de 11 a 12 y no se realizan envíos.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-Banco-Ciudad-alhajas-1 El Banco Ciudad subasta diferentes alhajas.

Todos los lotes tributan Impuesto Suntuario del 20%, se exceptúa el lote número 7 por no corresponder.

La exhibición se realizará en Av. Cabildo 3061, CABA (Ciudad Autónoma de Buenas Aires), de lunes a viernes de 10 a 15.

Detalle de las 12 alhajas que subasta el Banco Ciudad

Lote 1: un anillo realizado en oro blanco 18 ktes. con brillantes y esmeraldas desde $360.000

Lote 2: un anillo abierto realizado en oro 18 ktes. con diamante talla navette, esmeralda y brillantes circundantes desde $1.250.000

Lote 3: un anillo realizado en oro blanco 18 ktes. con brillante central desde $320.000

Lote 4: un anillo realizado en oro 18 ktes. con adornos de platino con espinelo sintético rosado central y diamantes laterales desde $430.000

Lote 5: un solitario realizado en platino con brillante de 0.25 qte. desde $430.000

Lote 6: un anillo realizado en oro 18 ktes. en forma de flor con brillantes y zafiros. (falta gema lateral) desde $470.000

Lote 7: un anillo alianza realizado en platino con grabados desde $310.000

Lote 8: un relojito caja y pulsera articulada realizadas en oro 18 ktes., maquina cuadrante AXA (no funciona), con cadena de seguridad desde $2.380.000

Lote 9: un anillo con inicial realizado en oro 18 ktes. y platino con brillantes desde $360.000

Lote 10: antiguo par de aros realizados en plata con brillantes, zafiros sintéticos y diamantes circundantes desde $340.000

Lote 11: un anillo realizado en oro 18 ktes. con brillantes y zafiros desde $550.000

Lote 12: un solitario realizado en platino con brillante central desde $290.000

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.