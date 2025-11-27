El Banco Ciudad subasta alhajas desde $290.000: anillos de oro, aros de plata y un relojito pulsera con cadena de seguridad

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en diciembre una nueva subasta en la que se destaca el remate de alhajas, como anillos de oro, aros de plata y un relojito pulsera con cadena de seguridad, con un precio base que arranca en los $290.000. Para participar se deben cumplir una serie de requisitos indispensables.
La subasta online número 3770 del Banco Ciudad será el martes 9 de diciembre de 11 a 12 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
El Banco Ciudad aclara que son en total 12 alhajas y en el caso del relojito caja y pulsera articulada (realizadas en oro) no funciona. Se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.
El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 12 diferentes alhajas entre anillos de oro, pulseras reloj y aros. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el martes 9 de diciembre de 11 a 12 y no se realizan envíos.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Todos los lotes tributan Impuesto Suntuario del 20%, se exceptúa el lote número 7 por no corresponder.
La exhibición se realizará en Av. Cabildo 3061, CABA (Ciudad Autónoma de Buenas Aires), de lunes a viernes de 10 a 15.
Detalle de las 12 alhajas que subasta el Banco Ciudad
- Lote 1: un anillo realizado en oro blanco 18 ktes. con brillantes y esmeraldas desde $360.000
- Lote 2: un anillo abierto realizado en oro 18 ktes. con diamante talla navette, esmeralda y brillantes circundantes desde $1.250.000
- Lote 3: un anillo realizado en oro blanco 18 ktes. con brillante central desde $320.000
- Lote 4: un anillo realizado en oro 18 ktes. con adornos de platino con espinelo sintético rosado central y diamantes laterales desde $430.000
- Lote 5: un solitario realizado en platino con brillante de 0.25 qte. desde $430.000
- Lote 6: un anillo realizado en oro 18 ktes. en forma de flor con brillantes y zafiros. (falta gema lateral) desde $470.000
- Lote 7: un anillo alianza realizado en platino con grabados desde $310.000
- Lote 8: un relojito caja y pulsera articulada realizadas en oro 18 ktes., maquina cuadrante AXA (no funciona), con cadena de seguridad desde $2.380.000
- Lote 9: un anillo con inicial realizado en oro 18 ktes. y platino con brillantes desde $360.000
- Lote 10: antiguo par de aros realizados en plata con brillantes, zafiros sintéticos y diamantes circundantes desde $340.000
- Lote 11: un anillo realizado en oro 18 ktes. con brillantes y zafiros desde $550.000
- Lote 12: un solitario realizado en platino con brillante central desde $290.000
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.